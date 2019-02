Clicks Online Business: Herbert Buchhorn als Speaker auf der Internet World Expo 2019

(press1) - 27. Februar 2019 - Clicks Online Business ist dieses Jahr nicht nur zum vierten Mal als Aussteller bei der Internet World Expo, Geschäftsführer Herbert Buchhorn tritt auch als Speaker in der Infoarena auf. Am 12. März ab 15:40 Uhr können sich Einsteiger wie fortgeschrittene Shopbetreiber beim Vortrag "SEO-Tuning für E-Commerce-Shops - Nachhaltiges Umsatz-Boosting" zu Stellschrauben in der Suchmaschinenoptimierung informieren. Diese sollen ein langfristiges wie kontinuierliches Umsatzwachstum bewirken. Zudem dient der Clicks-Messestand in Halle C6/F122 als Anlaufstelle, um den eigenen Shop live und kostenfrei von unseren Digital-Experten vor Ort unter die Lupe nehmen zu lassen. Beratungen zu aktuellen Trends im digitalen Handel runden den Service des Performance-Marketing-Spezialisten vor Ort ab.



- 12. März: "SEO-Tuning für E-Commerce-Shops - Nachhaltiges Umsatz-Boosting" ab 15:40 Uhr in der Infoarena II, Halle C6

- Gratis Live-Check am Messestand vor Ort: Halle C6 an Stand F122





Folgende Experten stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung:



- Herbert Buchhorn, Geschäftsführer Clicks Online Business

- Hannes Richter, Head of SEO Clicks Online Business

- Sten Krüger, Head of Sales und Marketing Clicks Online Business



Die Internet World Expo 2019



Leitthemen der Fachmesse für E-Commerce sind in diesem Jahr unter anderem die Gestaltung der Omnichannel-Experience sowie der grenzüberschreitende Online Handel. Erwartet werden mehr als 18.000 Besucher.

