Diesmal für zwei Jahre: Clicks Online Business erhält SEO- und SEA-Zertifikate des BVDW

(press1) - 30. Januar 2019 - Die Online- und Performance Marketing Agentur Clicks Online Business wurde erneut vom Bundesverband für Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) mit dem SEO- sowie dem SEA-Qualitätszertifikat ausgezeichnet. Die Besonderheit: Beide Zertifikate gelten ab sofort für zwei Jahre. Mit den neuen Zertifikaten zeichnet das unabhängige Prüfungsgremium des BVDW die herausragende Arbeitsweise und Qualität für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung aus, sowie die Transparenz gegenüber den eigenen Agenturkunden.



Zum vierten Mal: SEO-Zertifizierung für Strategie, Onpage und Offpage



Als eine von nur sieben Agenturen deutschlandweit erhält Clicks Online Business auch in diesem Jahr wieder das Zertifikat für alle drei Wertungsbereiche.



Aller guten Dinge sind drei: die dritte SEA-Zertifizierung in Folge



Die Einhaltung branchenweiter Standards, professionelles Arbeiten und das Vertrauen der Kunden - mit der erneuten Auszeichnung durch den BVDW sieht Clicks Online Business seine Arbeit im Online und Performance Marketing bestätigt.



Über Clicks Online Business



Online- und Performance Marketing International - Clicks Online Business mit Sitz in Berlin, Dresden, München und Köln ist seit zwölf Jahren Spezialist im Online Marketing. Mit mehr als 40 Mitarbeitern betreut die Agentur nationale und internationale Onlineprojekte von Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Zu den Leistungen gehören neben Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA) und eCommerce & Onlineshop Lösungen auch Content Marketing, Social Media Marketing, E-Mail Marketing sowie Conversionoptimierung. Seminare und Workshops zu verschiedenen Online Marketing Themen runden das Portfolio ab.



Clicks Online Business ist Google Premium Partner, Mitglied im Bundesverband für Digitale Wirtschaft (BVDW) und zählt laut dem Branchenmagazin iBusiness zu den Top 100 SEO-Dienstleistern in Deutschland. Referenzkunden sind unter anderem Cyberport, OSRAM, Rollei, helmexpress.com sowie SÜDKURIER.



Clicks Online Business ist mit dem SEO- und dem SEA-Qualitätszertifikat 01/19-12/20 des BVDW ausgezeichnet.



Weitere Informationen unter: https://www.clicks.de



Pressekontakt:



Clicks Online Business

Simone Riecke

An der Mauer 1

01067 Dresden



E-Mail: mailto:presse@clicks.de

Telefon: 0351 65 31 20 10

Clicks Online Business mit Sitz in Dresden, Berlin und München ist Spezialist für Online Performance Marketing. Mit den Schwerpunkten SEO, SEA und E-Commerce betreut Clicks sowohl deutsche als auch internationale Unternehmen. Mit gezielten Marketingmaßnahmen wird die Reichweite von Unternehmen im Internet gesteigert. Das Portfolio umfasst maßgeschneiderte Lösungen für Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing und E-Commerce. In Seminaren und Workshops profitieren die Teilnehmer vom langjährigen Know-how und praktischen Erfahrungswerten.Kontakt:Clicks Online BusinessAn Der Mauer 101067 DresdenFon (0351) 65 31 20 10Fax (0351) 65 31 20 11