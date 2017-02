Jetzt Gratis-Termin sichern: Online Marketing-Check auf der Internet World Messe

(press1) - 16. Februar 2017 - Zur Münchner Internet World Messe bietet Clicks neben persönlicher Beratung auch einen kostenlosen Live-Check Ihres Online Marketing Potenzials. Sie finden uns vor Ort in der Halle A6 am Stand B 074.



Besuch der Messe nach Vorabregistrierung kostenlos



Die 21. Internet World Messe findet am 07. und 08. März 2017 auf dem Münchner Messegelände statt. An die 16.000 Besucher informierten sich im vergangenen Jahr über die neuesten Entwicklungen und Trends in den Bereichen E-Commerce und Online Marketing. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt für beide Tage nach Vorabregistrierung für Besucher kostenlos.



Clicks berät zu Performance Marketing und eCommerce



Clicks unterstützt Kunden aus unterschiedlichen Branchen im Bereich Performance Marketing und eCommerce. Mit SEO verbessert Clicks die Sichtbarkeit von Onlineshops und Websites durch technische Optimierung und innovatives Content Marketing. SEA- und PPC-Kampagnen mit Google AdWords, Bing Ads und Facebook Ads optimiert Clicks für einen optimalen ROI. Die Leistungen im eCommerce reichen von der Shopentwicklung über Schnittstellen für Wawi und Marktplätze bis hin zur Conversion Rate Optimierung (CRO).



BVDW-zertifiziertes Know-how in SEO und SEA



Clicks Online Business wurde vom Bundesverband für Digitale Wirtschaft (BVDW) mit dem SEO-Qualitätszertifikat und dem SEA-Qualitätszertifikat 2017 für seine professionelle Arbeitsweise, vorbildliche Transparenz und hohe Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Als Agentur für Suchmaschinenwerbung ist Clicks Google Premium Partner und Bing Accredited Professional.



Terminvereinbarung für persönliche Beratung ab sofort möglich



Im Rahmen einer persönlichen Beratung erfahren Interessenten mehr über erfolgreiches Performance Marketing, nachhaltige SEO-Strategien, effiziente Suchmaschinenwerbung und weitere Themen.



Termine für Live-Check und weitere Informationen: http://www.clicks.de/internet-world-2017

Clicks Online Business mit Sitz in Dresden, Berlin und München ist Spezialist für Online Performance Marketing. Mit den Schwerpunkten SEO, SEA und E-Commerce betreut Clicks sowohl deutsche als auch internationale Unternehmen. Mit gezielten Marketingmaßnahmen wird die Reichweite von Unternehmen im Internet gesteigert. Das Portfolio umfasst maßgeschneiderte Lösungen für Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing und E-Commerce. In Seminaren und Workshops profitieren die Teilnehmer vom langjährigen Know-how und praktischen Erfahrungswerten.Kontakt:Clicks Online BusinessAn Der Mauer 101067 DresdenFon (0351) 65 31 20 10Fax (0351) 65 31 20 11