Clicks Online Business setzt SEO-Audit für eddiebauer.de um

(press1) - 20. Januar 2017 - Der Outdoor Modeexperte Eddie Bauer betraut Clicks Online Business mit einer umfassenden Analyse seines hiesigen Onlineshops eddiebauer.de. Im Onpage-Check wird geprüft, ob Struktur und Technik des Onlineshops die Voraussetzungen für gute Platzierungen in Suchmaschinen haben.



Technischer SEO-Check für Eddie Bauer Onlineshop



Im Rahmen des SEO-Audits führt Clicks eine ausführliche Onpage-Analyse der Eddie Bauer Webpräsenz durch, um daraus einen detaillierten Optimierungs-Maßnahmenkatalog abzuleiten. Zu den Prüfpunkten zählen beispielsweise die Ladezeit, die korrekte HTML-Struktur und die Auszeichnung der Seiten durch meta-tags.

Nils Winterstein, Head of SEO bei Clicks, fasst zusammen: "Vereinfacht gesagt prüfen wir, ob Google den Onlineshop versteht. Dafür müssen die wichtigen Seiten für Google erreichbar und lesbar sein. Darüber hinaus muss Google jede Unterseite thematisch einordnen und in seinen Index aufnehmen können. Im Audit ermitteln wir sowohl Probleme als auch Potenziale."



Eddie Bauer: knapp 100 Jahre Modeerfahrung



Die US Traditionsmarke Eddie Bauer existiert bereits seit 1920. Zum Unternehmen gehören auch 250 Läden weltweit, unter anderem in den USA, Kanada, Japan und Deutschland. Als Erfinder der Daunenjacke etablierte sich Eddie Bauer schon früh in der Modebranche und konnte diese Stellung bis heute beibehalten.

