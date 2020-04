ad agents ist zertifizierter Google Marketing Platform Service Partner

(press1) - 20. April 2020 - Die Online und Performance Marketing Agentur ad agents ist lizenzierter Service Partner der Google Marketing Platform (GMP). Die integrierte Lösung bündelt sieben Marketingtechnologien und ermöglicht eine kanalübergreifende Analyse, Bewertung und Steuerung von Werbekampagnen.



Das mit der Zertifizierung erworbene Partner Badge dient Agenturen als Aushängeschild, das für Expertise rund um die Google Marketing Platform sowie einen exzellenten Support steht. Um das Partner Badge zu erlangen, müssen Unternehmen die Qualifikation ihrer Mitarbeiter sowie den erfolgreichen Einsatz der Technologie anhand von detaillierten Cases nachweisen. Zudem prüft Google Strukturen und Prozesse um sicherzustellen, dass die strategische Planung und Optimierung im Hinblick auf die Geschäftsziele von Kunden gewährleistet wird. GMP-Partner und deren Kunden profitieren von diversen Support-Angeboten, darunter auch Google-Trainings.



Die zentrale Stärke der Google Marketing Platform ist ihre integrative Funktion, diverse Marketingtechnologien in einem System zu vereinen. Die Aggregation aller verfügbaren Daten an einem Ort ermöglicht eine kanalübergreifende Attribution und Steuerung, die bisher, wenn überhaupt, nur mit enormem Aufwand möglich war. Da die ad agents GmbH bereits über Erfahrung mit mehreren GMP-Tools verfügte und Inhaber einer Display & Video 360 Lizenz ist, war die Zertifizierung als Google Marketing Platform Service Partner ein naheliegender Schritt.



Geschäftsführer Wolfgang Schilling ist zuversichtlich, seinen Kunden als GMP-Partner einen echten Mehrwert zu bieten: "Die Google Marketing Platform ist eine zukunftsweisende Lösung für ambitionierte Unternehmen, die ihr digitales Marketing auf ein neues Level heben wollen. Wer die Customer Journey seiner Kunden effizient analysieren und Werbespendings kanalübergreifend steuern will, kommt an Technologien wie der GMP mittelfristig nicht vorbei."

Kontakt:Rita LewandowskiTel.: +49 (0) 7032/89 585 25E-Mail: mailto:rita.lewandowski@ad-agents.com