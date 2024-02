Inxmail feiert 25-jähriges Jubiläum

"25 Jahre Inxmail - 25 Jahre Zukunft" - sein Firmenjubiläum begeht der Freiburger E-Mail-Marketing-Spezialist mit dem Blick nach vorne. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich das Unternehmen vom Pionier zu einem serviceorientierten Tech-Spezialisten entwickelt, der die E-Mail-Branche maßgeblich geprägt hat. Gegenwärtig arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck an seiner zukunftsorientierten, Usability-optimierten und modularen Plattform für datengetriebenes E-Mail-Marketing. Unter dem Motto "25 Jahre Zukunft" feiert Inxmail nun seine Erfolgsgeschichte und richtet seinen Blick auf die Gestaltung einer vielversprechenden Zukunft.



In den vergangenen 25 Jahren hat Inxmail gemeinsam mit Kunden und Partnern die Erfolgsgeschichte und Zukunft der E-Mail gestaltet. Die Nähe zum Kunden bestimmt dabei maßgeblich das Handeln des Unternehmens. Diese enge Zusammenarbeit spiegelt sich in kontinuierlichem Fortschritt und Innovation wider. Die Entwicklung des Portfolios sowie der Organisation gewährleisten die Zukunftssicherheit von Inxmail als modernes, resilientes Unternehmen und attraktiver Arbeitgeber.



Die Entwicklung zur E-Mail-Marketing-Plattform

Bei der Weiterentwicklung seines Portfolios liegt der Fokus für Inxmail insbesondere auf den Bedürfnissen seiner Kunden, wandelnden Zielen und dynamischen Marktanforderungen, wie KI oder Automation in den Prozessen. Gegenwärtig arbeitet Inxmail mit Hochdruck an der weiteren Zusammenführung seiner Einzellösungen zu einer zukunftsorientierten, Usability-optimierten und modularen Plattform für datengetriebene Kommunikation, die alle Mail-Typen und relevanten Use-Cases abdeckt.



Inxmail unterstützt seine Kund·innen dabei, digitale Strategien für erfolgreiche Kundenkommunikation zu erstellen. Schon heute profitieren Marketer von einer modularen Lösung mit Joy of Use, die viele Freiheiten mit sich bringt. Mit den Modulen Newsletter & Kampagnen, Transaktionsmails und SMTP Mail Relay sowie Automatisierungskomponenten gestalten Nutzer·innen individuelle Erlebnisse für jede·n Empfänger·in.



40 Jahre E-Mail - 25 davon mit Inxmail

Inxmail feiert 2024 nicht nur sein Jubiläum, sondern auch den 40. Geburtstag der E-Mail in Deutschland. 25 Jahre davon hat Inxmail mitgeprägt und sich als Pionier in der Branche etabliert. "Unser Blick und Handeln waren und sind immer in Richtung Zukunft gewandt", sagt Inxmail CEO Peter Ziras. "Von Beginn an hatten wir die Vision, Menschen zu verbinden - und das per E-Mail." Deshalb setzt sich der E-Mail-Marketing-Spezialist gegen Spam ein und sorgt dafür, dass E-Mails zuverlässig zugestellt werden, weil nur tatsächlich erwartete E-Mails Erfolg haben.

