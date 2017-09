Die wichtigsten Themen des digitalen Marketings in einer Konferenz- Ab dem 12. Oktober 2017 referieren Marketing-Experten auf der neu konzeptionierten 4HEROES-Conference & Masterclasses über Produktinnovationen und praxistaugliche Lösungen aus den derzeit meist diskutierten Bereichen des digitalen Marketings: Data Driven Marketing, Video Advertising, Content Marketing sowie Social Media.Wie nutzt man einfach aber effizient und erfolgreich Data Driven B2B Marketing? Was gibt es für Tipps und Tricks für das immer wichtiger werdende Video Marketing? Helfen Geschichten dabei, Menschen zu begeistern und dadurch Kunden zu gewinnen? Und wie sieht die Zukunft des Social Media Marketing aus? Auf Fragen wie diese müssen Marketingleiter zukünftig Antworten wissen, wenn sie für die Herausforderungen der digitalen Transformation gewappnet sein wollen.Die eintägigen 4HEROES -Konferenzen in Berlin, München und Wien bieten Marketing-Verantwortlichen und CMOs deshalb eine ideale Plattform, um sich über innovative Lösungsansätze und vielfältige Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien zu informieren, bieten gleichzeitig aber auch wertvolle Möglichkeiten zum Networking und Wissensaustausch.Neben den Konferenzvorträgen ermöglichen Masterclasses mit maximal 20 Teilnehmern detaillierte und praxisorientierte Einblicke in die Bereiche Native Video Advertising, Conversion Boosting und Marketing-Recht.Die DIGITAL MARKETING 4HEROES Conference im Überblick:12. Oktober 2017 in Berlin16. Oktober 2017 in München24. Oktober 2017 in WienAb dem 7. November 2017 auch online verfügbar!Das ausführliche Programm und weitere Informationen finden Sie unter www.marketing-on-tour.de/konferenzen/ SM:ILe Communication ist spezialisiert auf die Organisation von thematisch fokussierten Konferenzen, Intensiv-Seminaren und Medien Events für die IT/TK Branche. Die Basis aller von SM:ILe Communication durchgeführten Veranstaltungen bilden die exzellenten Branchenkenntnisse und die langjährigen Kontakte zu Marktführern und Journalisten. SM:ILe Communication hat den Anspruch, durch Veranstaltungen in außergewöhnlichen Locations eine einzigartige und außergewöhnliche Plattform zu bilden, um Player (Anbieter) mit potenziellen Kunden bzw. Journalisten der Fachpresse zu bedarfsorientierten Themen zusammen zu bringen. www.smile-communication.deSM:ILe Communication GmbH & Co. KGIris LohmannTelefon: +49 8821 - 96.970.41E-Mail: iris.lohmann@smile-communication.de Web: www.marketing-on-tour.de

