Die Top 10 Mail-Provider der Deutschen in 2019

(press1) - 2. Januar 2019 - Googles Gmail-Dienst hat in nur zwei Jahren seinen Marktanteil bei deutschen Konsumenten fast verdoppelt - und sich mit einem Gesamtmarktanteil von jetzt 21,4 % an die Spitze der populärsten "Freemail"-Dienstleister vorgeschoben. Das bekommt vor allem der bisherige Marktführer United Internet mit den Diensten GMX.de (19 %) und web.de (17,4 %) zu spüren. Dies ist das wichtigste Ergebnis des aktuellen E-Mail-Provider-Rankings 2019, das Publicare nach Auswertung von 13 Millionen anonymisierten E-Mail-Adressen veröffentlicht hat.



Die Neuauflage der Publicare-Studie zeigt, dass zwar in die Rangliste der E-Mail-Adress-Anbieter nur langsam Bewegung kommt, doch der Trend geht klar weg von deutschen Anbietern hin zu den Diensten der US-amerikanischen Großkonzerne. Alle Studienergebnisse und die vollständige Top 10-Rangliste hat Publicare auf seinem HIVE Blog unter http://bit.ly/emailstudie2019 veröffentlicht.



