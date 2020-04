BB ASCON investiert in die Online-Börsenausbildung

(press1) - 3. April 2020 - Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH investiert in den kommenden Monaten, um die Online-Ausbildung von börslichen und außerbörslichen Neukunden über das Internet zu gewährleisten. Für den Fall, dass der persönliche Kontakt aufgrund der aktuellen Coronakrise oder individuellen Reiseeinschränkungen nicht gegeben ist, kann die Börsenausbildung zukünftig durchgängig digital absolviert werden. Das BB ASCON Bildungsangebot wird ebenso Lehr-, Praxis- und Übungsfilme umfassen, wie auch Börsenwebinare und abgestimmte One-to-One-Kapitalmarkt-Module. Die digitalisierten BB ASCON Ausbildungsmaßnahmen befinden sich in der Umsetzung und sollen ab September 2020 vollständig umgesetzt und für Neukunden verfügbar sein.



Die digitale BB ASCON Börsenausbildung baut auf der Erfahrung von dreizehn Ausbildungsjahren auf und führt sämtliche Ausbildungsinhalte auf einer digitalen Grundlage fort. Interessenten und Neukunden gelangen einfach, schnell und flexibel von ihrem Arbeitsplatz aus oder aus dem Homeoffice an Bildungsangebote der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH. Es eröffnen sich neue Wettbewerbschancen in der Analyse und dem Handel für Marktteilnehmer, die ausschließlich oder begleitend auf eine digitale Ausbildungsofferte setzen. Mit diesem komfortablen Zugang auf die Inhalte der BB ASCON Börsenausbildung kann der Marktzugang für Ausbildungskunden beschleunigt und fachlich fundiert optimiert werden.



Der Mehrwert von digitalen Services in der Börsenausbildung?

Gerade im digitalen Kontext kann jeder BB ASCON Neukunde seine Ausbildungsfilme in Gänze oder sequenziell, mittels vorselektierter Einzelpassagen, wiederholen. Der realisierte Erkenntniszugewinn lässt sich mithilfe von Ausbildungsabschnitten an Kurscharts vertiefen und intensiver denn je einstudieren. Jede vermittelte Wissensstufe lässt sich mittels aufeinander abgestimmten Webinar- und Filmsequenzen schnell erreichen und über die neu gewonnenen Erkenntnisse für den Ausbildungskunden anwenden.



"Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Erkrankungen (COVID-19) erreichen uns zahlreiche Anfragen über eine Online-Börsenausbildung für Anfängerinnen oder Neueinsteiger", so Dipl.-Ing. Ralf Kröpke, Geschäftsführer der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH. "In den BB ASCON Unternehmen konnten wir bereits seit 2008 Erfahrungen mit onlinebasierten Weiterbildungsthemen aus der börslichen und außerbörslichen Analyse sowie den strategischen Handelsgeschäften sammeln und weiterentwickeln. Dieses war allerdings bisher ausschließlich den bestehenden BB ASCON Kapitalmarktkunden vorbehalten. Neukunden absolvierten bisher ihre ersten Seminartage stets als Präsenzschulungen in den eigenen BB ASCON Capital Markets Seminarräumen. So war eine vertrauensvolle und intensive Börsenausbildung fachlich gewährleistet. In naher Zukunft wird die Börsenausbildung für Neukunden in der ganzen Bandbreite online zur Verfügung stehen und digital abgebildet verfügbar sein", so Ralf Kröpke abschließend.



Informationen zu BB ASCON

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, die BB ASCON e.K. und die BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH mit Geschäftssitz in Heidelberg, Baden-Württemberg, helfen Unternehmen und Privatanlegern ihr Wissen über analytische Geschäftsprozesse im börslichen und außerbörslichen Handel zu erweitern. Seit 2008 greifen Kapitalmarktkunden aus sechzehn Nationen auf BB ASCON Lösungen, Produkte und Services zurück, um ihre Profitabilität zu steigern und mithilfe von Performance- als auch Risikoanalysen neue Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.



BB ASCON Markenschutz

BB ASCON® und die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der BB ASCON e.K. in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.