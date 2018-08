Home IT/Technik/Interaktiv dohero GmbH Pressekontakt: Johannes-Höschen-Straße 18 33165 Lichtenau/Westfalen Tel: 05295-9988372 Fax: info@dohero.de http://www.dohero.de

Meldungen dieses Unternehmens: Dawanda geht - dohero kommt [29.08.18, 10 Uhr] Dawanda geht - dohero kommt (press1) - 29. August 2018 - Seit sechs Jahren sind Gundula und Gunter mit ihren Stoffwelten ein fester Bestandteil der DIY-Szene in Deutschland. Als Online-Shop im Einsatz für ihre Kunden, die hier auch gerne mal "Freunde" genannt werden. Zum Tag der offenen Tür kamen da 2016 schon mal an die 10.000 Menschen aus ganz Deutschland ins sonst so beschauliche Lichtenau/Westfalen.



Jetzt wollte man vielen ihrer Kunden die wirtschaftliche Basis entziehen. Die Verkaufsplattform für Selbstgemachtes "Dawanda" kündigte an innerhalb von zwei Monaten zum 30. August 2018 zu schließen.



So wollten die beiden Gründer ihre Kunden nicht im Regen stehen lassen. Innerhalb kürzester Zeit wurden Pläne für einen neuen Marktplatz entwickelt, eine GmbH gegründet und sofort mit der Entwicklung gestartet.



Innerhalb von nicht mal sechs Wochen entstand unter enormem Zeitdruck die neue Plattform "dohero.de". Denn der Übergang von der einen zur anderen Plattform soll möglichst nahtlos ineinander übergehen.



Abgeleitet vom katalanischen "cohero" für das Zusammenhalten in Verbindung mit "Do-It-Yourself" entstand der Name "dohero". Für einen Marktplatz auf dem die ganze Selbermacher-Szene in Deutschland wieder zusammen und ein neue Zuhause findet.

Hier merkt man die gute Vernetzung der beiden in der deutschen DIY-Szene: Bereits vor dem Start sind über 2.000 Händler mit ihren Shops beteiligt und über 150.000 größtenteils handgefertigte Produkte angelegt. Und zahlreiche Verlage, Hersteller und Großhändler haben bereits im Vorfeld ihre Unterstützung zugesagt.



Damit ist dohero.de bereits vor dem offiziellen Start die größte aus Deutschland kommende Plattform für Handgemachtes.

So kann www.dohero.de pünktlich zum 1.9. die ersten Kunden empfangen.



