Cumulus Networks modernisiert Campus-Netzwerke mit innovativer Datacenter-Technologie

(press1) - München, 17. Oktober 2019 - Cumulus Networks, der führende Anbieter für den Aufbau offener, moderner und skalierbarer Netzwerke, vermeldet die Verfügbarkeit von Cumulus Linux und NetQ für Unternehmen, die die Vorteile eines offenen, verteilten Netzwerkdesigns von der Datacenter- auf die Campus-Netzwerk-Umgebung übertragen und dabei ein und dieselbe Fabric nutzen wollen. Nach dem zunehmenden Erfolg von Open Networking in Rechenzentren, wollen immer mehr Unternehmen auch in ihren Campus-Umgebungen von Automatisierung, DevOps-Ansätzen wie Infrastructure-as-Code (IaC), einer besseren Netzwerkvisibilität und einer standardisierten Infrastruktur mit zweischichtiger Leaf-Spine-Architektur profitieren. Cumulus Networks macht Campus-Netzwerke fit für die Zukunft, indem es eine einzige Fabric zugrunde legt und somit die Komplexität reduziert und für einfachere Prozesse sowie mehr Zuverlässigkeit und Performance sorgt.



Herkömmliche Campus-Netzwerke sind durch komplizierte Strukturen, veraltete Architekturen und ebenso viele wie unnötige Features gekennzeichnet. Ihr wahres Potenzial können sie dadurch oft nicht entfalten. Gemeinsam vereinfachen Cumulus Networks und Dell EMC die Architektur von Campus-Netzwerken durch ein einheitliches Netzwerkbetriebssystem, das automatisierte, orchestrierte und damit effiziente Prozesse unterstützt, die operativen Kosten durch schnellere Fehlersuche und -behebung senkt sowie teure Supportverträge mit Legacy-Anbietern überflüssig macht.



"1.800 Unternehmenskunden zeigen, dass wir den Nerv der Zeit treffen. Unsere Kunden wollen die Vorteile, die ihnen unsere Tools für Datacenter-Automatisierung, -Orchestrierung und -Management bieten, auch in ihrer Campus-Umgebung nutzen. Ihr Ziel: ein vollfunktionales Netzwerk, das sowohl offen und flexibel als auch unverwüstlich ist", erklärt Partho Mishra, President und Chief Product Officer von Cumulus Networks.



Aufbauend auf den Features und Vorzügen, die Cumulus Linux und NetQ für Rechenzentren so attraktiv machen, bietet Cumulus Networks nun auch für Campus-Umgebungen zentrale Funktionen wie:

* Unterstützung des 802.1x-Standards für Authentifizierung und Sicherheit

* Automatisierung

* Power over Ethernet (PoE)

* Campus-Switches mit 1G- und Multi-Gigabit-Support

* Voice VLAN

* MLAG auf L2/L3

* EVPN/VXLAN



"Das Naturalis-Museum ist ein bekanntes Zentrum für Biodiversität. Entsprechend groß ist die Spannbreite an Geschäftsprozessen, die unsere IT-Abteilung unterstützen muss, und entsprechend wichtig ist es, dass unsere Netzwerklösung so einfach und flexibel wie möglich ist. Mit Cumulus können wir DevOps-Technologien nutzen, um unser Netzwerk bereitzustellen und zu verwalten", so David Heijkamp, IT-Leiter des Naturkundemuseums Naturalis im niederländischen Leiden. "Dank Cumulus können wir die Monitoring- und Automatisierungstools, die wir von unserem Rechenzentrum kennen, auch im Campus-Netzwerk nutzen. Die Einführung der Cumulus-Software erfolgte zeitgleich mit dem Bau des neuen Museums. Dabei musste das Netzwerk innerhalb sehr kurzer Zeit einsatzbereit sein - eine Aufgabe, an deren Erfüllung Cumulus maßgeblich beteiligt war. Wir haben den funktionierenden Code einfach auf die Switches überspielt, sind Kaffee trinken gegangen, und nach 20 Minuten war alles erledigt! Cumulus Linux hat sich als echter Meilenstein für unsere IT-Fachleute erwiesen und ihnen das Management des Campus-Netzwerks erheblich vereinfacht."



"Um das Tempo einer Multi-Cloud-Welt mitgehen zu können, muss die gesamte IT-Infrastruktur, ob Edge, Core oder Cloud, den Wechsel zu offenen, automatisierten und softwaredefinierten Lösungen vollziehen", ist Drew Schulke, VP Product Management, Dell EMC Networking, überzeugt. "Mit Cumulus Linux und die darunterliegenden Dell EMC PowerSwitch-Hardwarelösungen erhalten unsere gemeinsamen Kunden neue Möglichkeiten für den Aufbau moderner, flexibler und effizienter Fabrics für ihre Campus-Netzwerke."



Informationen zu Cumulus Networks

Cumulus Networks bietet Netzwerksoftware für die Planung und den Betrieb moderner Rechenzentren und Campus Netzwerk Infrastrukturen, die einfach, offen, flexibel, belastbar und skalierbar sind. Cumulus Linux ist die einzige offene Netzwerksoftware, mit der Netzwerke kostengünstig gebaut und effizient betrieben werden können. In Kombination mit Cumulus NetQ, einem hochskalierbaren, netzwerkbasierten Tool-Set, können Unternehmen die Bereitstellung offener Netzwerke beschleunigen und die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung verkürzen. Cumulus Networks hat weltweit mehr als 1.800 Kunden und erhielt Venture-Finanzierungen von Andreessen Horowitz, Battery Ventures, Sequoia Capital, Telstra Ventures, Peter Wagner, vier der ursprünglichen VMware-Gründer, unter anderem. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.cumulusnetworks.com.



CUMULUS, das Cumulus Logo, CUMULUS NETWORKS und das Rocket Turtle Logo (die "Marken") sind Marken und Dienstleistungsmarken von Cumulus Networks, Inc. in den USA und anderen Ländern.



