TIBCO offeriert Integrations- und Advanced Analytics-Lösungen auf Amazon Web Services

(press1) - München, 27. September 2019 - TIBCO Software Inc. stellt in Kooperation mit Amazon Web Services (AWS) mehr als 20 Produkte mit vollem 24/7-Support auf AWS zur Verfügung. Als Advanced Technology Partner des AWS Partner Network (APN) verfügt der weltweit führende Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware sowohl über den ML- als auch über den Daten- und Analyse-Kompetenzstatus von AWS. TIBCO bietet seinen Kunden eine Lösung, die Referenzarchitekturen schnell in der AWS-Infrastruktur bereitstellt und TIBCO-Produkte mit Cloud-Integrations- und Cloud-Datenpipelines verbindet. AWS-Neueinsteiger können so ihre Daten aus verschiedenen Geschäftsanwendungen vereinheitlichen und tiefere Analyseeinblicke sowie mehr Innovation erzielen.



"AWS ist seit Jahren ein Synonym für die Cloud. Indem wir unsere Zusammenarbeit intensivieren, können wir unsere Kunden mit Tools ausrüsten, die kritische Assets integrieren, einen einheitlichen Blick auf Daten gestatten und neue Geschäftschancen aufdecken", erklärt Matt Quinn, Chief Operating Officer von TIBCO. "Die Kooperation erweitert das TIBCO Connected Intelligence Cloud-Angebot und unterstützt unsere gemeinsamen Anwender bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen."



Im Zuge der vertieften Partnerschaft werden zusätzlich zu den bereits auf AWS verfügbaren TIBCO-Produkten ab sofort auch folgende Produkte unterstützt:



* TIBCO Cloud™ Integration (TCI) - Develop: Durch den Support von TCI für den Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) und TIBCO Flogo® können die Anwender künftig Kubernetes auf AWS ausführen, ohne eigene Cluster installieren oder betreiben zu müssen.

* TIBCO ActiveMatrix® BPM 4.3.0: Durch den Premium-Support für TIBCO ActiveMatrix BPM 4.3.0 auf AWS lassen sich im Handumdrehen Referenzarchitekturen für AWS sowie Support für AWS-Services bereitstellen.

* TIBCO ComputeDB™ 1.1: Durch den Test- und Kauf-Support von Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) im AWS Marketplace können AWS-Nutzer sowohl Streaming Analytics als auch In-Memory-Datenmanagement mit OLTP- und OLAP-Funktionalität auf einer einzigen, skalierbaren Plattform nutzen.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.

