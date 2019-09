TIBCO unterstützt als Microsoft Gold Partner den digitalen Wandel

(press1) - München, 27. September, 2019 - der weltweit führende Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, TIBCO Software Inc., setzt auf die erweiterte Integration mit Microsoft, um Unternehmen einen schnelleren Wechsel zu Microsoft Azure ermöglichen. Wer Azure bereits verwendet, erhält Zugang zu noch mehr Microsoft-Datenquellen und kann daraus noch wertvollere Erkenntnisse gewinnen. TIBCO ist Microsoft Gold Partner und verfügt über mehr als 20 Produkte, die im Rahmen der Azure-Clouddienste unterstützt werden.



"Der weltweite Markt für Public-Cloud-Infrastrukturen wächst kontinuierlich und durchdringt jeden Aspekt moderner Geschäftstätigkeit. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Kunden ein umfassendes Lösungspaket anbieten, mit dem sie das ganze Potenzial ihrer Daten ausschöpfen können", erklärt Matt Quinn, Chief Operating Officer von TIBCO. "Durch die Unterstützung von TIBCO-Produkten in Microsoft Azure kann nun jeder die Daten in seinem Cloud-Deployment effektiv nutzen, um geschäftliche Prozesse und Resultate zu optimieren."



Ab sofort werden folgende TIBCO-Produkte in Azure unterstützt:

* TIBCO® Connected Intelligence Cloud: Indem die Connected Intelligence Cloud in Microsoft Azure verfügbar gemacht wird, können Unternehmen, die den Wechsel in die Cloud vollziehen, APIs, Apps, Visual Analytics und vieles mehr miteinander vernetzen.

* TIBCO Cloud™ Integration - Connect: Die in Kürze in Azure Marketplace und AppSource verfügbare Lösung stellt der Azure-Community eine Reihe von zusätzlichen Hosting-Optionen für die Vernetzung von SaaS- und On-premise-Applikationen bereit. Sie richtet sich an ein breites Spektrum von Anwendern und ermöglicht ihnen, Cloud- und On-premise-Geschäftsanwendungen und -Datenquellen im Handumdrehen zu vernetzen.

* TIBCO® Data Virtualization: Der Microsoft Power BI Connector der TIBCO-Software wird in Kürze über das Datenzugriffs-Dialogfenster von Microsoft Power BI direkt aufrufbar sein. Weitere Highlights sind die nahtlose Konnektivität mit Azure Data Lake, Azure SQL und Azure SQL Data Warehouse, mit der die Anwender alle Daten in Azure vernetzen, virtualisieren und mit On-premise-Datenquellen kombinieren können.

* TIBCO EBX™, TIBCO ComputeDB™ und TIBCO® Data Science: Mit dem Azure-Deployment der drei Lösungen komplettiert TIBCO sein Analytics-Portfolio für Microsoft-Kunden. Azure-Anwender können dank prädiktiver Modellierung und maschinellem Lernen ihre Datenintelligenz optimieren und erhalten einen 360-Grad-Blick auf ihr Unternehmen. TIBCO Data Science bietet darüber hinaus eine umfassende Unterstützung von Azure SQL Data Warehouse.



Mit der aktuellen Meldung erweitert TIBCO die Palette seiner Produkte mit Azure-Support, zu denen neben TIBCO GridServer®, TIBCO Jaspersoft®, TIBCO Cloud™ Mashery® und TIBCO® Messaging auch TIBCO Spotfire® und TIBCO® Streaming gehören. Einige dieser Produkte sind ab sofort auch in Azure Marketplace und AppSource erhältlich.



"Microsoft weiß den Einsatz von TIBCO für unsere gemeinsamen Kunden sehr zu schätzen. Wir freuen uns über die neuesten TIBCO-Produkte und begrüßen die native Unterstützung von Azure", kommentiert Casey McGee, Vice President Partner Development bei Microsoft. "TIBCO schafft echten Mehrwert für die Azure-Nutzer. Durch die konsequente Entwicklung von Lösungen, die reibungslos mit Azure verwendbar sind, hilft TIBCO unseren Kunden dabei, ihre Unternehmen durch Dateneinblicke positiv weiterzuentwickeln."



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.

TIBCO, TIBCO Cloud, ComputeDB, EBX, GridServer, Jaspersoft, Mashery, Spotfire und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.



PR-Kontakt Deutschland

eloquenza pr gmbh

Susanne Leisten/ Svenja Op gen Oorth

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0

E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.de