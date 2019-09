TIBCO stärkt Engagement im Bereich Cloud-nativer Open-Source-Lösungen auf KI-Basis

(press1) - München, 26. September 2019 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, präsentiert neue Produkte, Features und Integrationsfunktionen, mit denen sich agile Innovationen so einfach wie noch nie realisieren lassen. Dreh- und Angelpunkt der Neuerungen sind technologische Ungebundenheit, Cloud-natives Deployment und die umfassende Nutzung von künstlicher Intelligenz. Die Verbesserungen der TIBCO® Connected Intelligence Plattform ermöglichen noch kürzere Reaktionszeiten. TIBCO-Kunden können dadurch schneller und nachhaltiger innovativ sein und ihre Ideen und Investitionen effizienter in geschäftlichen Mehrwert verwandeln.



"In einer Zeit, in der die digitale Vernetzung der Geschäftswelt zur Norm wird, stehen unsere Kunden einer wahren Explosion von Daten gegenüber, die meist unstrukturiert und dabei hochkomplex sind. Die meisten Unternehmen nutzen das Potenzial dieser Daten noch nicht, um kritische Entscheidungen zu gestalten und mit Fakten zu unterfüttern. Dabei könnten sie dies längst tun, denn schließlich gibt es grundlegende Technologien wie die Cloud, flexible, offene Plattformen und KI, mit denen sich Daten in Innovationen und schlagkräftiges Handeln umsetzen lassen", erläutert Matt Quinn, Chief Operating Officer von TIBCO. "Unsere Vision für diese Unternehmen besteht darin, dass sie gestützt auf TIBCO als Datenfundament dazu übergehen, nahtlos mit ihren Daten zu interagieren und sie zu nutzen."



Cloud-Nativität

Die TIBCO-Funktionalität lässt sich in den verschiedensten Szenarien gewinnbringend einsetzen, indem sie den Unternehmen erlaubt, sich auf ihre Wertschöpfung und ihr Innovationstempo zu konzentrieren. TIBCO Cloud™ Mashery®, die führende API-Managementsoftware von TIBCO und eine aus einer ganzen Palette von Cloud-nativen Technologien des Softwarespezialisten, bietet den Kunden erstklassigen Support für native Deployments in öffentlichen und privaten Clouds sowie on premise. Im Einklang mit diesem Cloud-first- und Cloud-native-Ansatz stellt TIBCO sein TIBCO Mashery® Local Developer Portal ab sofort als vollständig Cloud-natives Deployment bereit, wobei sowohl private Cloud als auch On-Premise-Modelle unterstützt werden. Mit diesem Schritt können TIBCO-Kunden noch einfacher auf Cloud-native Architekturplattformen wie Kubernetes umsteigen. Unternehmen, die mit der steigenden Komplexität eines rechtskonformen Metadaten-Managements kämpfen, können sich am Beta-Programm für TIBCO Cloud™ Metadata beteiligen, einem neuen Cloud-nativen Service für das Management von Metadaten im Unternehmen, das auf TIBCO EBX™ basiert und komplett auf der TIBCO® Connected Intelligence Cloud Plattform ausgeführt wird.



Plattform-Offenheit

Angesichts der Tatsache, dass die TIBCO-Kunden neben proprietären kommerziellen Anwendungen und Tools verstärkt auch Open-Source-Programme und Software-Sharing nutzen, bindet TIBCO vermehrt quelloffene Komponenten in seinen Produktmix ein. So bietet der TIBCO® Messaging Manager 1.0.0 mit umfassendem Apache Kafka Management Toolkit eine intelligente, prädiktive Kommandozeile mit automatischer Vervollständigung, die das Setup und Management von Apache Kafka vereinfacht. Mit ihrem gemeinsamen Management-Plugin und der gemeinsamen Oberfläche vereinfachen die TIBCO® Messaging-Komponenten fortlaufende Integrations- und Deployment-Aufgaben. Der TIBCO Messaging Manager erweitert den 24x7-Support von TIBCO für Apache Kafka und ermöglicht den Nutzern der Connected Intelligence Cloud Plattform, bei Integration, Ereignisverarbeitung und Echtzeit-Messaging mit historischem Kontext von den innovativen Kafka-Funktionen zu profitieren.



Ergänzend dazu unterstützt TIBCO nun auch die IoT-basierte Maschine-zu-Maschine-Kommunikation über die OPC Foundation Unified Architecture in TIBCO® Streaming-Software. Im Zuge seines Engagements für das Open-Source-Projekt Flogo® kündigt TIBCO zudem das Project Flogo Streaming User Interface an. Dieses ist in bestehende TIBCO-Lösungen eingebettet und ermöglicht Entwicklern, ressourceneffiziente, smartere Apps für die Echtzeit-Verarbeitung von Streaming-Daten am Edge oder in der Cloud zu erstellen und dadurch die Produktivität von IT-Expertenressourcen zu verbessern. Nicht zuletzt untermauert TIBCO seinen Einsatz für die Open-Source-Community, indem es mit CatalystML eine quelloffene Spezifikation veröffentlicht, mit der sich Datentransformationen erfassen und ML-Artefakte in Echtzeit-Anwendungen mit hohem Durchsatz verarbeiten lassen.



KI-Fundament

Künstliche Intelligenz ist die Basis für die Weiterentwicklung des gesamten TIBCO-Portfolios, denn nur mit KI kann echte Innovation entstehen. Noch nie war es so einfach, ML-basierte Modelle bereitzustellen und mit Datenfeeds zu koppeln, um schnellere und smartere Echtzeit-Entscheidungen zu treffen. Vor diesem Hintergrund banden die TIBCO-Entwickler von Anfang an künstliche Intelligenz als Kernkapazität in ihre Produkte ein. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die TIBCO AutoML-Erweiterung für die Data Science-Software, die mittels TIBCO LABS™ die schnelle Entwicklung und Auswahl von KI-Workflows gestattet. Daneben ermöglichen neue Funktionen für das Process Mining über TIBCO LABS, das Prozessverhalten aus Ereignisprotokollen abzulesen, und selbiges zu optimieren und vorherzusagen. Weitere Maßnahmen zur Stärkung des KI-Fundaments beinhalten eine interaktive KI-Funktion in TIBCO Spotfire und die Fähigkeit, aus Spotfire heraus Runner-Programme aufzurufen, um TIBCO® Data Science-Modelle zu testen. Abgerundet wird das Innovationspaket durch eine Streaming Data Science-Funktionalität innerhalb des neuen Intelligent Equipment Accelerators, mit der sich ML-Modelle für Echtzeit-Streamingdaten aufrufen lassen.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.

