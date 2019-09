TIBCO kündigt Beta-Programm für Cloud-native Metadaten-Lösung an

(press1) - München, 26. September 2019 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, kündigt das Beta-Programm für TIBCO Cloud™ Metadata an, einen neuen Cloud-nativen Service für das Metadaten-Management auf Basis von TIBCO EBX™. Die leichtgewichtige, als Software-as-a-Service (SaaS) bereitgestellte Lösung ist auf der TIBCO® Connected Intelligence Cloud Plattform verfügbar, einfach zu verwenden und komfortabel bereitzustellen. Basierend auf TIBCO EBX, umfasst sie sämtliche EBX™-Funktionen und ermöglicht den Unternehmen ein leistungsstarkes Metadaten-Management innerhalb einer vertrauten Softwareumgebung.



"Mit seinem Beta-Programm für TIBCO Cloud Metadata, das in den kommenden Monaten anlaufen soll, positioniert sich TIBCO als einer der neuen Player im Markt für das Metadaten-Management", erklärt Christophe Barriolade, Senior Vice President und General Manager, TIBCO EBX. "Die innovative SaaS-Lösung bietet den Unternehmen alle Features, die sie für ein effizientes Management ihrer Metadaten benötigen. Sie verbindet Data Governance- und Data Catalog-Funktionen, die ansonsten meist in getrennten Softwarepaketen angeboten werden, und zeichnet sich durch ihre besonders einfache Nutzung und Bereitstellung aus. Der Neuzugang markiert den weiteren Ausbau der TIBCO-Produktfamilie und richtet den Fokus auf zusätzliche Funktionen für das Datenmanagement. TIBCO-Kunden können damit kritische Datenaufgaben durchführen und die betreffenden Informationen effektiv für Betrieb, Analyse und Compliance nutzen."



Das Management von Metadaten ist ein wichtiges Instrument, um detaillierte Aufschlüsse über essenzielle Daten-Assets, ihre Verwendung und ihren Effekt innerhalb des Unternehmens zu erhalten. TIBCO Cloud Metadata wird als SaaS-Modell bereitgestellt und kann sowohl als Standalone-Lösung als auch in Umgebungen genutzt werden, in denen TIBCO EBX für das Management von Master-, Referenz- und Metadaten zum Einsatz kommt. Zum Funktionsumfang gehören Features für Datenherkunft, ein Geschäftsglossar, ein Datenwörterbuch, Governance-Workflows sowie ein Self-Service-Datenkatalog.



