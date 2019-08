TIBCO Spotfire ist zweifacher Enterprise BI Leader

(press1) - München, 19. August 2019 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware sowie Daten Management-Lösungen, siegt im Doppelpack: Sowohl The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Vendor-Managed), Q3 2019 als auch The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Client-Managed), Q3 2019 positionieren TIBCO im Leader-Quadranten. In den beiden Reports der Forrester-Marktforscher errang TIBCO die größtmögliche Punktzahl für die Kriterien Augmented BI, Application Building/Customization, Big Data, Data Preparation, Deployment-Optionen, grafische Benutzeroberfläche, Insight-Systeme, Geschäftsmodell, Innovations-Roadmap, Produktvision sowie unterstützende Produkte und Services.



Als Bestandteil der TIBCO® Connected Intelligence Cloud Platform unterstützt TIBCO Spotfire® sowohl Cloud- als auch On-Premise-Implementierungen und lässt sich flexibel an die Bedürfnisse der verschiedensten Nutzer anpassen, von Frontline-Mitarbeitern und Analysten bis hin zu Data Scientists. Erst kürzlich ergänzte TIBCO die Funktionalität von Spotfire® X um weitere Features, so dass das Tool nun das gesamte Business Intelligence-Spektrum abdeckt, von grundlegenden Dashboards zur Datenvisualisierung bis hin zu komplexen Analysefunktionen im Unternehmen. Die TIBCO Spotfire® Recommendations Engine nutzt modernste KI-Technologien, um Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Datensätzen herzustellen, während die Suche anhand natürlicher Sprachabfrage eine agile Datenexploration ermöglicht. Weiterhin ermöglicht TIBCO Spotfire® Data Streams die Analyse von Datenströmen - auch IoT-Daten - in Echtzeit, so dass die Nutzer noch schneller faktenbasierte Entscheidungen treffen können.



"In ihren Berichten loben die Forrester-Analysten genau die Qualitäten, auf die wir besonders stolz sind", freut sich Mark Palmer, Senior Vice President und General Manager Data & Analytics, TIBCO. "Unser Kunden- und Markterfolg belegt, dass wir bei der Bereitstellung führender Analytics-Lösungen den entscheidenden Schritt voraus sind und die Unternehmen dadurch wirksam auf ihrer digitalen Reise unterstützen können. Mit unseren Produkten lassen sich Datenströme, z. B. von IoT-Sensoren oder Apache Kafka®, genauso leicht analysieren wie traditionelle Spreadsheets. Genau das ist der Unterschied zwischen der bloßen Anhäufung von Daten und der Umwandlung dieser Daten in Innovation."



Für The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Vendor-Managed), Q3 2019 und The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Client-Managed), Q3 2019 wurden Business Enterprise-Lösungen anhand von 19 Kriterien aus den drei Kategorien Gegenwärtiges Angebot, Strategie und Marktauftritt bewertet, wobei sowohl Online-Umfragen von Anbietern als auch Produktdemos mit einflossen. Für 11 der 17 Kriterien verbuchte TIBCO die Maximalzahl von fünf Punkten. Jeder der untersuchten Anbieter zeichnet sich durch wesentliche BI-Komponenten sowie eine überzeugende Kombination aus BI-Umsatz und Relevanz für Forrester-Kunden aus.



Erfahren Sie mehr über TIBCO Spotfire, oder lesen Sie den Forrester Wave™: Vendor-Managed Enterprise BI Platforms, Q3 2019 Report.



