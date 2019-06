TIBCO und Mercedes-AMG Petronas Motorsport werden für ihre vorbildliche digitale Transformation in die CIO 100-Liste aufgenommen

(press1) - München, 07. Juni 2019 - TIBCO Software Inc. sieht sich bestätigt: Der weltweit führende Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware wurde bei den diesjährigen CIO 100 Awards für seine innovative Partnerschaft mit Mercedes-AMG Petronas Motorsport ausgezeichnet. Auch im 32. Jahr ihres Bestehens werden mit den prestigeträchtigen Awards internationale Unternehmen geehrt, die sich durch besondere operative und strategische IT-Exzellenz hervortun. Mercedes-AMG Petronas Motorsport wurde für seine Kooperation mit TIBCO gewürdigt, dessen Analytics-Lösungen für Datenvisualisierung, prädiktive Analyse und künstliche Intelligenz dem Serien-Weltmeister dabei helfen, strategische Echtzeitentscheidungen zu treffen und seine Mannschaft zum Sieg zu führen.



Als einer der erfolgreichsten Formel-1-Rennställe der jüngeren Geschichte wandte sich Mercedes-AMG Petronas Motorsport 2017 an TIBCO und dessen Datenwissenschaftler. Das Werksteam benötigte eine Lösung, um innerhalb kürzester Zeit enorme Datenmengen zu analysieren und in die Optimierung betrieblicher Prozesse umzusetzen. Die Lösung sollte z. B. in der Lage sein, pro Rennwagen und Sekunde 50.000 Datenpunkte zu verarbeiten - und dies sowohl im Werk als auch auf der Strecke. Mit TIBCO® Connected Intelligence wurde Mercedes-AMG Petronas Motorsport fündig. Die Plattform erkennt Muster, steigert die Effizienz und zeigt auf, welchen Einfluss externe Faktoren wie das Wetter oder die Fahrleistung der Konkurrenz auf die eigene Performance haben. Mit diesen Erkenntnissen gewappnet, fahren die Silberpfeile nun von Sieg zu Sieg.



"Wir sind sehr stolz darauf, AMG Petronas Motorsport dabei helfen zu können, durch Daten und prädiktive Analysen seine Leistung ständig weiter zu verbessern. Die Aufnahme in die CIO 100-Liste ist ein bedeutender Meilenstein, zu dem wir allen gratulieren, die bei unserem Partner und bei TIBCO selbst so unermüdlich daran arbeiten, datengestützte Entscheidungen in messbaren Erfolg umzusetzen", sagt Matt Quinn, Chief Operating Officer von TIBCO. "Sie beweist, dass unsere Analytics- und KI-Expertise, kombiniert mit der Technologie-affinen Philosophie eines Formel-1-Champions, direkt aufs Siegerpodest führen kann."



"Überall in der Wirtschaft reift die Erkenntnis, dass ein innovatives, auf Wertschöpfung ausgerichtetes IT-Verständnis die Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg ist", konstatiert auch Maryfran Johnson, Executive Director, CIO Programs, IDG. "Die Empfänger der CIO 100 Awards 2019 sind inspirierende Beispiele dafür, wie IT-Leadership, Business-Kollaboration und digitale Transformation die Voraussetzung für künftiges Wachstum schaffen."



Die Vergabe der Preise findet im Rahmen der CIO 100 Symposium & Awards am 21. August 2019 im Broadmoor Resort (Colorado Springs, Colorado) statt.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



Über die CIO 100 Awards

Die jährlich verliehenen CIO 100 Awards ehren 100 Unternehmen und deren Mitarbeiter für die innovative Anwendung von Informationstechnologie, mit der sie Geschäftswert generieren, sei es durch die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Optimierung von Geschäftsprozessen, die Förderung von Wachstum oder die Stärkung der Kundenbeziehung. Die Awards sind ein international anerkanntes Zeichen für unternehmerische Exzellenz. Ihre Empfänger werden in einem dreistufigen Verfahren ausgewählt. Zunächst reichen die Unternehmen ein Online-Formular ein, in dem sie ihre innovative IT- und Business-Initiative detailliert darstellen. Danach werden die Bewerbungen von einer externen Jury, darunter zahlreiche CIOs, auf zukunftsweisende IT-Praktiken und messbare Resultate untersucht. Abschließend prüfen die CIO-Redakteure die Empfehlungen der Jury und wählen die 100 Preisträger aus.



Über CIO

CIO ist eine unverzichtbare Plattform für zahlreiche CIOs und Business-Technology-Experten rund um den Globus, die hier eine umfassende Expertise aus den Bereichen Geschäftsstrategie, Innovation und Leadership finden. In Zeiten des digitalen Wandels gibt das Magazin seinen Lesern wertvolle Tipps zu Karriereentwicklung, Zertifizierungen, Einstellungspraktiken und beruflicher Weiterbildung. Das preisgekrönte CIO-Portfolio umfasst CIO.com, CIO Events, CIO Strategic Marketing Services, das CIO Forum auf LinkedIn, den CIO Executive Council und CIO Primary Research. Die CIO-Publikationen bieten technologischen Führungskräften analytische Einblicke in IT-Trends und ein tiefgreifendes Verständnis der Rolle der Informationstechnologie beim Erreichen von geschäftlichen Zielen. CIO wird von IDG Communications, Inc. herausgegeben. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.idg.com.





Über Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Mercedes-AMG Petronas Motorsport ist das Formel-1-Werksteam von Mercedes-Benz und tritt bei der FIA-Formel-1-™-Weltmeisterschaft an, der Spitzenveranstaltung des Weltmotorsports und größten jährlich stattfindenden Rennserie der Welt. Das an zwei erstklassigen Technologiestandorten in Großbritannien angesiedelte Team entwirft, entwickelt, baut und fährt Rennwagen und Hybrid Power Units, die vom fünffachen Weltmeister Lewis Hamilton und seinem erfolgreichen Teamkollegen Valtteri Bottas gesteuert werden. Die Formel 1 stellt einzigartige Herausforderungen an Mensch und Technik und erfordert die richtige Mischung aus modernsten Technologien, ausgezeichnetem Management und erstklassigem Teamwork, um bei 21 Grands Prix-Veranstaltungen rund um den Globus in einer von März bis November reichenden Rennsaison erfolgreich zu sein. Mit dem Gewinn der Konstrukteurs- und Fahrer-Weltmeisterschaften 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 konnte das Mercedes-Werksteam neue Maßstäbe setzen. Insgesamt verbuchte das Team in diesem Zeitraum 74 Siege, 147 Podiumsplätze, 84 Pole Positions, 53 schnellste Runden und 39 Doppelsiege in 100 Rennen.



