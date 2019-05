SAP Ariba Live Barcelona: Technology Evangelist Rana el Kaliouby, PhD, fordert mehr Emotionen in der digitalen Welt

Expertin für emotionale Künstliche Intelligenz wird Vortrag auf der führenden Konferenz für globalen Handel halten



München, 16. Mai 2019 - SAP Ariba erweitert seine Liste an namhaften Keynote-Speakern auf der SAP Ariba Live in Barcelona mit Rana el Kaliouby, PhD, Technology Evangelist und Vorreiterin im Bereich emotionale künstliche Intelligenz. In ihrer Rede wird sie über die Kraft der Emotionen sowie deren Einfluss auf ein intelligentes Ausgabenmanagement und ein intelligentes Unternehmen erklären. Die führende Konferenz findet vom 04. bis 06. Juni im Barcelona International Convention Centre statt.



Dr. el Kaliouby ist Pionierin der künstlichen emotionalen Intelligenz, Technology Evangelist, Erfinderin, Forschungswissenschaftlerin sowie Mitbegründerin und CEO von Affectiva, einem Unternehmen für die digitale Erkennung von Emotionen, das aus dem Media Lab des MIT hervorgegangen ist. In ihrem beliebten Ted Talk: "Rana el Kaliouby: Diese App weiß, wie du dich fühlst - aus deinem Gesichtsausdruck" spricht sie über ihre Mission, Emotionen in die digitale Welt zurückzubringen. Auf der SAP Ariba Live in Barcelona wird sie den Teilnehmern aus Geschäftsführern, Beschaffungs-, Lieferketten-, Finanz- und IT-Experten aus Europa und weiteren Ländern künstliche emotionale Intelligenz näher bringen - was sie ist und warum sie wichtig ist. Dabei wird Rana el Kaliouby gegenwärtige und künftige praktische Anwendungen vorstellen - darunter Beispiele aus den Bereichen Consumer Insights, Social Robotics, Automotive, Bildung, Gaming, Einzelhandel und weiteren.



Vor kurzem wurde Dr. el Kaliouby in die Thinkers50 Radar-Liste der Management-Denker 2018 aufgenommen. Diese Liste zeichnet Experten aus, die wahrscheinlich in Zukunft die Art und Weise bestimmen, wie Unternehmen geführt und geleitet werden. Das Fortune Magazin wählte sie 2018 in die 40 Under 40-Liste der einflussreichsten jungen Menschen der Wirtschaft. Forbes America zählt sie zu den Top 50 Frauen in der Technik. Zudem ist sie in der Liste der 100 weiblichen Gründerinnen von Inc. vertreten. Rana el Kaliouby ist überzeugt, dass unsere Emotionen jeden Aspekt unseres Lebens beeinflussen - wie wir lernen, wie wir kommunizieren und wie wir Entscheidungen treffen. In unserem digitalen Leben fehlen gerade diese Emotionen, da Geräte und Apps, nicht erkennen können, wie wir uns fühlen. Dr. el Kaliouby will das ändern.



Weitere Informationen zur SAP Ariba Live finden Sie unter: www.aribalive.com



