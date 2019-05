Unic ist die wachstumsstärkste Digital Agentur in Deutschland

(press1) - München, 09. Mai 2019 - Laut dem aktuellen Internetagentur-Ranking 2019 von iBusiness ist Unic die wachstumsstärkste Agentur in Deutschland. Auf der Basis von Marktanteilsgewinnen in 2017 konnte sie den Ausbau ihrer Geschäfte in Deutschland in 2018 weiter beschleunigen. Durch ein gutes Bestandskundengeschäft und größere Neukundengewinne erzielte der E-Business-Experte ein außergewöhnliches Wachstum.



Ausbau der Standorte in München und Karlsruhe



Mit einem neuen Office in München hat Unic im April 2018 die Grundlage für den weiteren Ausbau rund um die Konzeption und Realisierung von digitalen Unternehmensplattformen geschaffen. Gleichzeitig konnten die Teams am Standort Karlsruhe weiter verstärkt werden, so dass in enger Zusammenarbeit mit den weiteren Niederlassungen der Unic-Gruppe ein substanzielles Wachstum in Deutschland vorangetrieben wurde.



Dank der Kombination aus einem starken Bestandskundengeschäft und Umsetzungsaufträgen von neu gewonnenen Kunden, konnte der Umsatz der deutschen Tochtergesellschaft in 2018 auf über 7 Millionen Euro gesteigert werden, was einem Wachstum von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.



"Seit 2017 investiert Unic verstärkt in den nachhaltigen Ausbau der deutschen Standorte. Zusätzlich zu einem guten Bestandskundengeschäft kamen in 2018 mehrere Neukundenprojekte hinzu. Diese große Nachfrage rund um den Aufbau von Unternehmensplattform und begleitenden UX-Leistungen konnten wir dank einer Skalierung über die Standorte der Unic-Gruppe sehr gut bedienen", erklärt Gerrit Taaks, Partner und Co-Founder der Unic-Gruppe.



Langjährige Erfahrung, erprobte Methoden und Expertise



Gegründet 1996 als Dienstleister für digitale Lösungen, verfügt die Unic-Gruppe heute mit ihren rund 230 Mitarbeitern über ein umfassendes Kompetenzportfolio: Ausgehend von der Entwicklung digitaler Strategien über UX Architekturen und UI Design, bietet Unic insbesondere moderne, integrierte Lösungskonzepte für den Aufbau und die Erweiterungen des digitalen Geschäfts ihrer Kunden. Dabei fokussiert sich der E-Business-Experte auf Lösungen für digitale Kunden-Interaktionen, welche die Marketing- und Vertriebsprozesse weitreichend unterstützen. Dazu zählen unter anderem Omnicommerce-Lösungen sowie global ausgerollte Corporate Websites.



Alles aus einer Hand: Neben den neuen digitalen Angeboten unterstützt Unic Kunden auch im technischen Betrieb sowie im gezielten Einsatz digitaler Marketinginstrumente - von Web Analytics, Personalisierung und integriertem E-Mail-Marketing bis hin zu Marketing Automation.



Fokus auf strategische Partner wie SAP Customer Experience & Sitecore



Bei der Realisierung von Unternehmensplattformen und individuellen digitalen Lösungen liegt der Schwerpunkt der deutschen Unic-Standorte auf dem Einsatz der Technologien der langjährigen Software-Partner SAP (früher hybris), Adobe und Sitecore.



Mit diesen führenden Lösungen für E-Commerce und Customer Experience Management (CX) arbeitet der E-Business-Experte gruppenweit seit teilweise über 17 Jahren und hat in zahlreichen Kundenprojekten eine herausragende Expertise erworben.



Dank diesen Kompetenzen und den eingespielten Teams zählt die Digital Agentur seit Jahren zu den führenden Dienstleistern für den Aufbau von E-Commerce-Lösungen und WCMS-basierten Portalen und Websites. So zeichnet beispielsweise SAP Unic mit "SAP Recognized Expertise" für SAP Commerce aus. Im Sitecore-Umfeld zählen von Unic-realisierte Kundenlösungen seit Jahren zu den erfolgreichsten Referenzanwendungen für Web Content Management.



"Unser integrierter Ansatz einer fachlichen Beratung rund um digitale Strategien und UX-Architekturen, die im Team mit unseren technischen Experten schnell umsetzbare Lösungen konzipieren und realisieren, schafft direkte Mehrwerte", so Gerrit Taaks. "Wir entwickeln mit unseren Kunden individuelle Lösungen, die Marketing- und Vertriebsprozesse über digitale Touchpoints optimal unterstützen, zumeist in spezifischen IT-Prozessen integriert sind - und gleichzeitig auf zunehmend umfangreiche Feature-Set der zugrunde liegenden Software aufbauen."



Ausblick 2019



Im Geschäftsjahr 2019 liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Kundenbasis und einem einhergehenden Ausbau der Teams an den deutschen Standorten, von denen aus zahlreiche Kunden aus den Branchen Einzelhandel, Großhandel, Finanzwirtschaft und herstellende Industrie rund um ihre digitalen Aufgabenstellungen unterstützt werden.



Über Unic



Wir machen Digitales menschlich.



Wir sind überzeugt: Nur wenn Technologie und Benutzerbedürfnisse verschmelzen, entstehen nützliche Lösungen. Zu diesem Zweck setzen wir auf den offenen Dialog zwischen verschiedenen Perspektiven. Wir stellen den Menschen mit seinen Bedürfnissen ins Zentrum. So schaffen wir einen interdisziplinären Raum für Innovationen, der fordert, verbindet und begeistert.



Das große Ganze im Blick: Wir loten Potenziale aus, wir skizzieren Szenarien, wir konzipieren und entwickeln digitale Lösungen, wir füllen sie mit wertvollen Inhalten, wir messen, wir reflektieren, entwickeln die Lösungen kontinuierlich weiter und wir sorgen für einen skalierbaren Betrieb. Wir setzen auf das agile Organisationssystem Holacracy, das die Eigenverantwortung jedes Einzelnen und dezentrale Entscheidungsprozesse fördert.



Wir sind seit 1996 in der digitalen Welt unterwegs. Die Begeisterung für den Mehrwert des Digitalen verbindet unsere 230 Experten. Sie wirken an den Standorten Bern, Karlsruhe, München, Zürich und in unserem Entwicklungszentrum in Wroclaw.



Wir setzen Zeichen mit unseren Projekten: Wir haben drei Mal den Master of Swiss Web gewonnen, führen die Best-of-Swiss-Web-Kategorie Usability an und werden seit 2012 jährlich für eines unserer Projekte mit dem Sitecore Experience Award ausgezeichnet.



Wir begleiten folgende Unternehmen auf ihrem digitalen Weg: Aduno Gruppe, Bridgestone, BEKB (Berner Kantonalbank), Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, Froneri, Feller, HORNBACH, JURA, Jungfraubahnen, Kanton Bern, Liechtensteinische Landesbank, Manor, Rhätische Bahn, SBB, Schweiz Tourismus, SWISS, Swisscom, UBS, WNT und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.



http://www.unic.com



