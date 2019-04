Home IT/Technik/Interaktiv Safelift GmbH Pressekontakt: Ina Rohe Emil-Riedel-Str. 18 80538 Muenchen Tel: 089 24 20 38 0 Fax: 089 24 20 38 10 safelift@eloquenza.de

Meldungen dieses Unternehmens: Boomende Baubranche mit Safelift in sicheren Händen: Modernes Spreizen-System für komplexe und außergewöhnliche Projekte [09.04.2019, 16 Uhr] Boomende Baubranche mit Safelift in sicheren Händen: Modernes Spreizen-System für komplexe und außergewöhnliche Projekte (press1) - München, 09. April 2019 - Die Baubranche in Deutschland boomt wie nie: Laut Statista lag die Bruttowertschöpfung des Baugewerbes 2017 bei 145 Milliarden Euro, das entspricht einem Anteil von knapp 5 Prozent an der Bruttowertschöpfung in Deutschland. Für viele dieser Bauprojekte werden häufig spezielle Hebe- und Transportmittel benötigt. DieSafelift GmbH, kompetenter Vermieter von Hebe- und Transportgeräten mit Sitz in Bochum, bietet neben einem umfassenden Gerätesortiment auch modulare Spreizen-Systeme als optimale Lösung für schwere und außergewöhnliche Lastformen.



"Gerade bei komplexen Bauvorhaben kommt es häufig vor, dass keine passenden Geräte zur Verfügung stehen, um schwere Lasten sicher zu heben und zu senken. Das modulare Spreizen-System stellt dabei durch die individuelle Spannweiten-Anpassung meist eine technisch optimale Lösung dar - mit dem System kann jeder Gegenstand problemlos und sicher bewegt werden. Mit Safelift gewinnen die Unternehmen dazu noch einen zuverlässigen Partner, der ihnen für das Bauvorhaben auch die ideale finanzielle Lösung bietet: einfach und sicher Mieten", erklärt Matthias Knittel, Geschäftsführer und Gründer von Safelift.



Modulares Spreizen-System



Bei Vorhaben mit schweren und außergewöhnlichen Lastformen, wird häufig das modulare Spreizen-System verwendet. Die individuelle Anpassungsmöglichkeit des Hebegeräts macht es zu einer idealen Lösung im Baugewerbe.



Im Rahmen des Abbaus und der Modernisierungsmaßnahmen der Zeche Westerholt, wurde die alte Kohlebandbrücke, die bis 1999 aktiv war, demontiert. Hierfür vertraute die Kranfirma Wasel aus Duisburg auf Safelift und mietete zwei Spreizen des Typs 70 mit einer Länge von 8 Metern und vier Rundschlingen mit einer Tragfähigkeit von 25t und einer Arbeitslänge von 12 Meter. Diese wurden an zwei Kränen angeschlagen. Um die Stahlträger abbrennen zu können, musste die Brücke mit Hilfe der Spreizen gesichert werden. Im Anschluss erfolgte das Anheben, Drehen und Absenken der Brücke zur späteren Entsorgung. Mit Fingerspitzengefühl und klaren Abstimmungen zwischen den beiden Kranführern sowie den sicherheitsgeprüften Spreizen von Safelift konnte das Projekt erfolgreich und ohne Komplikationen durchgeführt werden.



Die technischen Daten zum modularen Spreizen-System finden Sie hier: https://www.safelift.eu/mietsortiment/modulare-spreizensysteme/modulare-spreizen-systeme/



4-Punkt-Spreizen-System - ein Luxus-Katamaran hebt ab



Mit dem 4-Punkt-Spreizen-System können Lasten an vier Punkten der rechteckigen oder quadratischen Konstruktion befestigt werden. Die Längen der beiden Seiten lassen sich durch Passstücke an den zu bewegenden Gegenstand anpassen.



Wie flexibel die Einsatzbereiche des Gerätes sein können, zeigt auch das Beispiel zur boot Düsseldorf, der weltweit größten Boots- und Wassersportmesse. Mit dem 4-Punkt-Spreizen-System von Safelift wurde ein knapp 1 Million Euro teurer Luxus-Katamaran erfolgreich aus dem Rhein gehoben. Das aus einer französischen Werft stammende, rund neun Meter breite und 16 Meter lange Modell "Lagoon 52" mit einer Masthöhe von 27 Metern ist ein beliebtes Ausstellungsstück auf der Messe. Um den Luxus-Katamaran nach Ende der Messe wieder in den Rhein zu heben, kam ebenfalls das 4-Punkt-Spreizen-System Typ 110 mit den Maßen 8.0 x 6.0 Meter von Safelift zum Einsatz.



Die technischen Daten zum 4-Punkt-Spreizen-System finden Sie hier: https://www.safelift.eu/mietsortiment/modulare-spreizensysteme/4-punkt-spreizen-systeme/



Safelift wurde 2017 gegründet und bietet ein umfassendes Sortiment an Transportmitteln wie Kettenzüge, Seilwinden, Seilzüge, Hydraulikzylinder und Hubgerüste zur Vermietung an. Der Experte für anspruchsvolle Bauvorhaben vereint mehr als 27 Jahre Erfahrung im Bereich Hub- und Hebeprojekte. Safelift berät seine Kunden umfassend bei der Wahl des richtigen Geräts und unterstützt direkt bei der Durchführung vor Ort.



Weitere Informationen zu den modernen Spreizen-Systemen von Safelift finden Sie hier: https://www.safelift.eu/mietsortiment/modulare-spreizensysteme/modulare-spreizen-systeme/



Über Safelift



Safelift ist ein kompetenter Partner und Berater für die Vermietung von Hebe- und Transportgeräten. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet. Der Hauptsitz ist in Bochum. Safelift vereint 27 Jahre Erfahrung im Bereich von Hub- und Hebeprojekten und sorgt mit dem richtigen Miet-Equipment für die optimale Lösung von komplexen Bauvorhaben und -anforderungen. Zum Mietsortiment gehören unter anderem Kettenzüge, Seilwinden, Seilzüge, modulare Spreizensysteme, Transportgeräte, Personentransporte, Portalkräne und Traversen. Die Geräte entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards - jede Gerätekontrolle und jeder Sicherheitstest wird lückenlos dokumentiert und Mietgeräte mit schriftlichem Prüfbericht an Kunden geliefert.



Weitere Informationen: https://www.safelift.eu



