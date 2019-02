TIBCO NOW fördert die weltweite Technologie-Innovation

(press1) - München, 13. Februar 2019 - Der weltweit führende Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware TIBCO Software Inc. geht mit seiner TIBCO NOW® Global Tour 2019 auf Weltreise. Der Startschuss fällt am 3./4. April 2019 im Marina Bay Sands Hotel in Singapur. Weitere Stationen sind das Marriott Marquis in Chicago am 12./13. Juni und das Hilton London Metropole in der britischen Hauptstadt am 25./26. September 2019.



Die Global Tour 2019 knüpft thematisch an vergangene Konferenzen an und konzentriert sich auf die Aktivitäten, mit denen TIBCO die weltweite Innovation vorantreibt. Diese spiegeln sich auch im Motto der Konferenz "Innovation Everywhere" wider. Als Forum, auf dem TIBCO-Kunden und -Führungskräfte zueinander finden, präsentiert die TIBCO NOW auch 2019 eine Fülle an essentiellen Tools und Informationen. Sie alle helfen Unternehmen dabei, mit zukunftsweisenden Technologie- und Datenressourcen innovative Services zu entwickeln, deren Performance zu messen und sie flexibel anzupassen.



"Der Kampf um Innovationen ist in allen Branchen voll entbrannt. Dabei nutzen Unternehmen alle verfügbaren Ressourcen - nicht nur vorhandene Technologien, Mitarbeiter und Daten, sondern auch neuartige Technologie wie KI und die Blockchain" weiß Thomas Been, Chief Marketing Officer bei TIBCO. "Innovation entsteht, wenn das gesamte Unternehmen samt dem zugehörigen Ökosystem offen für neue Herangehensweisen ist. Wodurch also unterscheiden sich echte Innovatoren von der großen Masse? Auf der TIBCO NOW Global Tour 2019 wollen wir gemeinsam Antworten auf diese Frage finden, indem wir den Unternehmen aufzeigen, wie sie die digitale Transformation meistern und sich als Innovationsführer etablieren können."



Die Konferenz-Highlights auf einen Blick:

* Keynote-Präsentationen von bekannten TIBCO-Kunden sowie von TIBCO-Führungskräften wie Murray Rode (CEO), Matt Quinn (COO) und Thomas Been (CMO)

* Breakout Sessions mit Produktdemos, Roadmaps, Hands-on-Training, Anwendungsfällen und Erfahrungsberichten von TIBCO-Kunden

* Umfassende, kostenlose Schulungen durch TIBCO-Experten für eine breite Palette von TIBCO-Produkten

* Networking-Gelegenheit mit Partnern aus dem globalen TIBCO-Netzwerk



Mit der sechsten Auflage der TIBCO® Trailblazer Awards werden zudem Unternehmen geehrt, die TIBCO-Technologien besonders erfolgreich in ihre strategischen Planungen integriert und praktisch realisiert haben.



Interessenten können sich ab sofort für die TIBCO NOW anmelden. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://now.tibco.com.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



TIBCO, TIBCO NOW und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



PR-Kontakt Deutschland

eloquenza pr gmbh

Susanne Leisten/ Tobias Jost

Emil-Riedel-Str. 18 80538 München

Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0

E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.de