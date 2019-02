TIBCO ist Leader im "Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms" von Gartner

(press1) - München, 1. Februar 2019 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, meldet einen weiteren Erfolg: Im aktuellen Gartner-Report "Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms" wird das Unternehmen als Leader ausgezeichnet. Damit konnte TIBCO sein Ergebnis gegenüber dem Vorjahr sogar noch verbessern. 2018 erreichte der Integrationsexperte bereits Top-Werte in den Bereichen "Product Refinement", "Business Exploration" und "Advanced Prototyping".*



"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung als Leader im neuen Gartner-Bericht "Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms", sagt TIBCO-CMO Thomas Been. "Sie bestätigt unseren Anspruch und unsere erwiesene Fähigkeit, die Unternehmen bei der Optimierung von Kollaboration, Integration und Operationalisierung so zu unterstützen, dass sie größtmöglichen Nutzen aus ihren Data-Science-Initiativen ziehen können."



Laut Gartner "überzeugen Leader durch ihre ausgeprägte Präsenz und Bedeutung im Data-Science- und ML-Markt. Sie sind in der Lage, das Spektrum der Datenexploration, Modellentwicklung und Operationalisierung sowohl horizontal als auch vertikal in vollem Umfang abzudecken. Dabei bieten sie nicht nur exzellenten Service und Support, sondern sprechen auch besonders agil auf neue Marktbedingungen an. Bereits jetzt nutzen zahlreiche Experten und Citizen Data Scientists die Plattformen von Leadern, mit steigender Tendenz."



Gartner weiter: "Leader sind optimal aufgestellt, um das Wachstum des Markts und die Richtung, in die er sich entwickelt, maßgeblich zu beeinflussen. Da sie einen Großteil der Branchen, Regionen, Datendomänen und Anwendungsfälle einschließen, können sie eine solide Marktkenntnis und -strategie vorweisen. Sie überzeugen nicht nur durch effektive Umsetzungsmechanismen, die auf die jeweiligen Marktbedingungen abgestimmt sind, sondern verfügen auch über fundierte Roadmaps, um neuartige Entwicklungen und Technologien in diesem dynamischen Sektor aufgreifen zu können. Als Vordenker in Theorie und Praxis gehen sie neue Wege und bewirken dabei oft bahnbrechende Veränderungen. Leader sollten in fast jedem Unternehmen auf dem Radar sein. Allerdings sollte der Fokus nicht allein auf diesem Segment liegen, da andere Anbieter die speziellen Erfordernisse eines Unternehmens womöglich gezielter erfüllen können. Leader dienen als Benchmark, an deren hohen Standards sich andere Anbieter messen lassen müssen."



Der vollständige Gartner-Report steht hier zum Download bereit.



Neues von TIBCO erfahren Sie auch auf den Gartner Data and Analytics Summits in Sydney (18./19 Februar; Stand PREM4), London (4.-6. März), Orlando (18.-21 März) und São Paulo (29./30. Mai).



*Gartner, Critical Capabilities for Data Science and Machine Learning Platforms, Peter Krensky, Carlie Idoine et al., 4. April 2018.



Gartner unterstützt keine in seinen Research-Publikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



