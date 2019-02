TIBCO erhält Zertifizierung nach ISO 27001:2013 für sein Information Security Management System

(press1) - München, 30. Januar 2019 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, ist für sein Information Security Management System (ISMS) mit dem ISO 27001:2013-Zertifikat ausgezeichnet worden. Diese Zertifizierung unterstreicht, dass TIBCO seinen Kunden ein Höchstmaß an Informationssicherheit und Datenschutz bietet.



Die internationale Norm ISO 27001:2013 wird von der International Organization for Standardization (ISO), dem weltweit größten Gremium für die Entwicklung freiwilliger Normen, und der International Electrotechnical Commission (IEC) veröffentlicht. Sie legt Best Practices und Verfahren fest, mit denen die Unternehmen ihre Informationssicherheit effizient verwalten und Risiken drastisch senken können.



"Die Zertifizierung zeigt, wie wichtig uns die sichere und datenschutzrechtlich unbedenkliche Behandlung von Kunden- und Interessentendaten ist", erklärt TIBCO-COO Matt Quinn. "Die Aufnahme der ISO-Norm 27001 in die Liste unserer Zertifizierungen ist ein entscheidender Baustein für die Informationssicherheit bei TIBCO. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass im gesamten Unternehmen angemessene Maßnahmen zum Schutz ihrer Daten und Informationen ergriffen und kontrolliert werden."



Die Zertifizierung belegt die Einhaltung strikter Vorgaben hinsichtlich Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Produktions-, Bereitstellungs- und Cloud-Umgebungen von TIBCO Cloud™, TIBCO Cloud™ Spotfire®, TIBCO Spotfire® Cloud Enterprise, TIBCO Cloud™ Integration, TIBCO Cloud™ Live Apps, TIBCO Cloud™ Mashery®, TIBCO Cloud™ MDM, TIBCO Cloud™ Nimbus® und TIBCO Nimbus® Service sowie der Produktionsumgebung von TIBCO Spotfire®, TIBCO Mashery® Local und TIBCO® MDM .



Nach Abschluss des formalen Zertifizierungsverfahrens wurde die Konformität vom unabhängigen externen US-Auditor A-LIGN bestätigt.



Ausführliche Informationen zur ISO-Zertifizierung finden Sie unter www.iso.org/home.html.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



###



TIBCO, TIBCO Cloud, Spotfire Mashery, Nimbus und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



PR-Kontakt Deutschland



eloquenza pr gmbh



Susanne Leisten/ Tobias Jost



Emil-Riedel-Str. 18



80538 München



Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0



E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.de