Unabhängige Analysten küren TIBCO zum "Leader" in aktuellem "Strategic iPaaS And Hybrid Integration Platforms" Report

(press1) - TIBCO Cloud Integration erzielt höchste Punktzahl für seine Managementfunktionen



München, 11. Januar 2019 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, wird im Bericht "The Forrester Wave™: Strategic iPaaS And Hybrid Integration Platforms, Q1 2019" des unabhängigen Marktforschungsunternehmens Forrester Research als "Leader" ausgezeichnet. Bei insgesamt 14 Kriterien der Kategorie "Current Offering" erzielte TIBCO die höchstmögliche Punktzahl. Darüber hinaus erhielt TIBCO in der Kategorie "Strategy" für das Kriterium "Market Approach" sowie in der Kategorie "Market Presence" für die Kriterien "Revenue" und "Number of Customers" die maximal erreichbare Punktzahl. Diese hervorragenden Ergebnisse belegen die starke Marktposition und den erwiesenen Kundennutzen der TIBCO-Lösungen.



TIBCO-CMO Thomas Been hat allen Grund zur Freude: "TIBCO Cloud Integration, unser cloudbasiertes Integrationsangebot, wurde 2018 enorm positiv aufgenommen. Wir sind sehr stolz auf das Momentum unserer extrem vielseitigen API-gestützten Plattform. Ihr Einsatzspektrum reicht von Abteilungsprojekten, die Cloud-Anwendungen schnell und einfach verbinden, bis hin zu strategischen IT-Projekten, die die Modernisierung von Altsystemen, den Aufbau von Hybrid-Architekturen, die Nutzung von Container-Technologien und die Entwicklung von Smart Edge-Komponenten umfassen."



Been weiter: "Unsere Performance in so verschiedenen Kategorien wie "User Experience", "Time to Value" und "API Creation and Management" ist eine klare Bestätigung unserer Gesamtstrategie und der Optimierungen, mit denen wir immer wieder das Feedback unserer Kunden aufgreifen."



Laut Forrester stellt TIBCO "eine universell einsetzbare Integrationslösung bereit [...] Neben dem breiten Spektrum an Integrationsszenarien punktet TIBCO mit einer eingebetteten Integrationsumgebung innerhalb von Salesforce, umfassender Unterstützung von IoT-Integration, niedrigeren Betriebskosten durch Operational Intelligence und der Möglichkeit, auf AWS Lambda zu arbeiten, sodass die Abrechnung kostengünstig in 100-Millisekunden-Schritten erfolgt. In ihrer digitalen Transformation wissen TIBCO-Kunden besonders das einfache Deployment, die ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit mit entsprechend hoher Akzeptanz und das beeindruckende Innovationstempo zu schätzen."



TIBCO selbst betrachtet seinen Schwerpunkt auf reibungsloser Integration als entscheidenden Differenzierungsfaktor, der das Unternehmen von anderen Anbietern abhebt. TIBCO Cloud™ Integration (TCI) ist die perfekte Lösung für API-Erstellung und -Management, IoT-Integration, flexible Deployment-Modelle, hohe Benutzerfreundlichkeit und schnellen Time-to-Value. TCI ist eine Komponente der TIBCO® Connected Intelligence Cloud Plattform. Nutzer der TCI iPaaS-Lösung profitieren zudem von Messaging, Event Processing, Analytics, Data Science und zahlreichen anderen Funktionen der TIBCO Connected Intelligence Cloud.



Um die Evaluierungskriterien für den Report "The Forrester Wave: iPaaS And Hybrid Integration Platforms" zu definieren, wurden Marktrecherchen, Nutzeranforderungen sowie Anbieter- und Expertenbefragungen herangezogen. Für den Bericht wurden 15 Software-Anbieter anhand von insgesamt 25 Kriterien bewertet, die in die drei übergeordneten Kategorien "Current Offering", "Strategy" und "Market Presence" unterteilt wurden.



Der vollständige Forrester-Bericht "The Forrester Wave™: Strategic iPaaS And Hybrid Integration Platforms, Q1 2019" ist hier verfügbar.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



###



TIBCO, TIBCO Cloud und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



PR-Kontakt Deutschland



eloquenza pr gmbh



Susanne Leisten/ Tobias Jost



Emil-Riedel-Str. 18



80538 München



Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0



E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.de