Aerohive Networks baut seine Cloud-Management Führung aus: HiveManager in Kürze Amazon Alexa-fähig

(press1) - München, Deutschland -November 14, 2018 - Aerohive Networks™ (NYSE: HIVE), ein Innovator und Marktführer im Bereich Cloud-Management, gibt die baldige Erweiterung seiner HiveManager®-Netzwerkmanagement-Lösung um ein Amazon Alexa Skill bekannt: Aerohive HiveManager Shortcuts. Aerohive nutzt Cloud-Management, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um mehr als 30.000 Kundennetze auf der ganzen Welt drastisch zu vereinfachen und zu sichern. Die Integration dieses neuen Amazon Alexa Skills in die HiveManager-Anwendung ist eine der wichtigsten Anfragen von IT-Abteilungen, die darauf bedacht sind, das Netzwerkmanagement weiter zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern.



"Es ist kaum zu erwarten, dass sich IT-Abteilungen - selbst sehr 'schlanke' IT-Abteilungen - kurzfristig auf 100 Prozent Sprachinteraktion zur Steuerung ihrer Infrastruktur verlagern werden", sagt Alan Cuellar Amrod, Senior Vice President und General Manager of Products bei Aerohive Networks. "Vielbeschäftigtem IT-Personal, das unterwegs oder nicht am Arbeitsplatz ist, die einfache Abfrage von Client- und Netzwerkanalysen sowie die Bewältigung von Routineaufgaben, wie z.B. das Einbinden von Netzwerkgeräten nur mit ihrer Stimme zu ermöglichen, ist allerdings schon seit geraumer Zeit eine der wichtigsten Anforderungen."



Um die KI-gesteuerten Aerohive HiveManager Shortcuts zu nutzen, benötigt das IT-Personal lediglich ein Amazon Alexa-fähiges Gerät oder eine Alexa-App auf seinem Handy. IT-Mitarbeiter können dann in ihrem Aerohive HiveManager eine Kopplung und Authentifizierung vornehmen, um eine wachsende Anzahl von Sprachbefehlen auszuführen. Dabei gilt es immer zu bedenken, dass die KI erst dann ihre volle Stärke ausspielen kann, wenn sie durch menschliche Intelligenz unterstützt wird. Das Feature Aerohive HiveManager Shortcuts wurde von einem Team engagierter Power-User und Programmierern entwickelt, die ein bestehendes Skill anpassen oder ein neues Skill innerhalb von maximal 30 Minuten - oder in den Worten von Aerohive ausgedrückt: in Cloud-Geschwindigkeit - in Produktion bringen können.



Die erste Version des Skills Aerohive HiveManager Shortcuts unterstützt mehr als 100 "spezifische Anfragen", wie z.B. "waren irgendwelche Clients in der letzten Stunde nicht in der Lage, sich dem Netzwerk gegenüber zu authentifizieren und falls ja, stell mir eine Liste zur Verfügung", zusammen mit 15 "mehrstufigen" Gesprächen, wie z.B..:



· Analyse der Verbindung und weiterer Parameter eines Endgeräts während einer bestimmten Sitzung oder über einen bestimmten Zeitraum hinweg.



· Berichte über den operativen und funktionalen Zustand eines Geräts in der Netzwerkinfrastruktur zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum



· Onboarding eines Infrastrukturgerätes (AccessPoint, Switch etc.) unter Verwendung einer Seriennummer und Anwenden einer vorkonfigurierten Netzwerk- und Sicherheitsrichtlinie.



HiveManager Shortcuts wird Ende November veröffentlicht und steht aktuellen HiveManager-Kunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.



Holen Sie sich ein intelligentes, schlankeres Netzwerkmanagement für die moderne IT. Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren: http://www.aerohive.com/ai



Über Aerohive Networks



Aerohive nutzt Cloud Management, Machine Learning und Künstliche Intelligenz, um Zugangsnetze radikal zu vereinfachen und zu sichern. Unsere Cloud-Managed Wireless, Switching, Routing und Security-Technologien bieten unübertroffene Flexibilität bei der Ersteinrichtung, Verwaltung und Lizenzierung. Dank des bahnbrechenden Controller-losen Wi-Fi- und Cloud-Managements liefert Aerohive kontinuierliche Innovationen mit Cloud-Geschwindigkeit, die die Industrienormen ständig in Frage stellen und es den Kunden ermöglichen, das Mögliche zu überdenken. Unsere Innovationen und unser globaler Cloud-Footprint vereinfachen den Betrieb des Zugangsnetzes für mehr als 30.000 Kunden und mehr als 10 Millionen Nutzer pro Tag. Sehen Sie selbst unter http://www.aerohive.com/customers.



Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, CA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aerohive.com, rufen Sie uns unter +49 800 000 4978 an, folgen Sie uns auf Twitter @Aerohive, abonnieren Sie unseren Blog oder werden Sie ein Fan auf unserer Facebook-Seite.



