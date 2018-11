TIBCO präsentiert beispiellose Analytik mit Spotfire X und A(X) Experience

(press1) - KI-gestützte Analyse, Verarbeitung von natürlicher Sprache (NLP), eine neue Oberfläche, automatisch aufgezeichnete Workflows und die native Unterstützung von Streaming-Daten ermöglichen noch schnellere Erkenntnisse



München, 13. November 2018 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, meldet die offizielle Verfügbarkeit von TIBCO Spotfire® X. Der besondere Clou: Die Darstellung und Analyse von Echtzeit- und historischen Daten in ein und derselben Umgebung durch die wegweisende A(X) Experience, deren KI-basierte Interaktionsmodelle exakt auf die Vorlieben und Erfordernisse der Anwender abstimmbar sind. Das neue Angebot vereint gleich drei innovative Authoring-Ansätze - NLP-Suchfunktionen, KI-gestützte Empfehlungen und modellbasierte Datenverarbeitung -, alles in einer übersichtlich und modern gestalteten Benutzeroberfläche. Kombiniert mit weiteren Pluspunkten wie Geo-Analytics, Predictive Analytics und eingebetteten Funktionen für Data Scientists präsentiert sich Spotfire® X als eine der umfassendsten Analytics-Lösungen, die derzeit am Markt ist.



Spotfire X bietet nativen Support von in Echtzeit gestreamten Daten aus so unterschiedlichen Quellen wie TIBCO® Messaging, Apache Kafka®, MQTT und Salesforce® Streaming. Dabei sorgt die direkte Gegenüberstellung von Echtzeit- und historischen Daten für ein völlig neuartiges Verständnis von Zusammenhängen und aktueller Situation. Self-Service-Funktionen für die visuelle Datenanalyse und die Unterstützung maßgeschneiderter Konnektoren machen Spotfire X zur idealen Lösung für Unternehmen aus der Retail-, Transport- und Finanzindustrie, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie alle können mit Spotfire X ihre Echtzeitprozesse optimieren und flexibel auf Veränderungen reagieren.



Mit Spotfire X ist es für Anwender noch einfacher, aus den vorliegenden Daten Mehrwert zu ziehen - unabhängig davon, ob er Analytics-Neuling ist oder als Experte in noch tiefere Datenschichten vordringen will. Die wichtigsten Highlights lauten:



* Agile Analytics: Die vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche ermöglicht eine noch einfachere Datenexploration und damit konkurrenzlos schnellen Zugang zu relevanten Daten.



* Augmented Analytics: Natürlichsprachige Suchfunktionen und KI liefern blitzschnelle Erkenntnisse und sind auch für Anwender ohne Spezialwissen problemlos nutzbar.



* Automated Analytics: Automatisch aufgezeichnete Datenströme in Spotfire Data Canvas machen es einfach, Angaben zur Datenherkunft zu ergänzen, zu verfassen und zu überprüfen.



* Aware Analytics: Die visuelle Echtzeitanalyse von Datenströmen ermöglicht sofortiges Handeln und kontinuierliches Verfolgen der aktuellen Geschehnisse.



"Unternehmen stehen unter enormen Druck, sei es durch immer neue Kundenerwartungen oder durch steigende Anforderungen an die Agilität", beobachtet Brad Hopper, Vice President Analytics Product Strategy von TIBCO. "Mit Spotfire X unterstützen wir Unternehmen, indem wir die Datenexploration spürbar vereinfachen und sie zugleich noch leistungsfähiger machen. Selbst Anwender ohne spezielle Vorkenntnisse können sofort wichtige Erkenntnisse gewinnen, während erfahrene Analysten noch zügiger zu aussagekräftigen Resultaten kommen. Mit Spotfire X können die Unternehmen ihre Agilität erhöhen und zugleich die Rentabilität ihrer Daten und Mitarbeiter steigern."



Spotfire X verbindet eine leistungsstarke Explorationsengine mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Noch nie war es so einfach, die geballte Power der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um Wissen zu vertiefen, Dateneinblicke zu erhalten und im Handumdrehen fundierte Entscheidungen zu treffen.



Die ausgeprägte Benutzerfreundlichkeit von Spotfire X wird den Erkenntnisprozess beschleunigen und die Datenanalyse zu einem noch schlagkräftigeren Werkzeug für innovative Unternehmen machen. Als Bestandteil der TIBCO® Connected Intelligence Cloud markiert Spotfire X die nächste Generation der wegweisenden Analytics-Technologie von TIBCO.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



