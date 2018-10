TIBCO stärkt Führungsrolle im Integrationsbereich durch Cloud-native, API-gestützte Konnektivität für Unternehmen

München, 31. Oktober 2018 -TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, lädt ausgewählte Partner und Kunden zur TIBCO Scribe Conference 2018 in Boston ein, um ihnen neueste Entwicklungen von TIBCO Cloud™ Integration (TCI) und das jüngste Mitglied der TCI-Familie, TIBCO Scribe®, vorzustellen. Mit den breiteren Funktionen der TIBCO® Connected Intelligence Cloud-Plattform ist die Scribe®-Vision für geschäftsorientierte Integration in der Lage, auf ihrer Position als Branchenführer aufzubauen. So wächst TCI weiter zu einer der umfassendsten, Cloud-basierten Integrationslösungen im Markt. Auf der Scribe-Konferenz werden führende Branchenkenner erläutern, wie sich mit modernsten Integrationsfunktionen und einer leistungsstarken Cloud-Plattform jegliche Herausforderungen digitaler Unternehmen erfolgreich meistern lassen.



TIBCO-Kunden und -Partner, die TCI im Einsatz haben, genießen nicht nur die Vorteile von branchenführenden Messaging-, Analytics- und Low-Code-Prozess-Applikationen, sondern profitieren auch von einem erstklassigen API-Management. Die Lösung ermöglicht Integrationsworkflows und -services in jeder Umgebung, von der gemanagten TIBCO Connected Intelligence Cloud-Plattform über Public Clouds wie AWS und Microsoft Azure bis hin zu serverlosen Plattformen, Edge-Geräten und beliebigen Mischformen, ohne dass die zugrundeliegende Geschäftslogik überarbeitet werden muss.



Durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Scribe Software deckt TCI ein konkurrenzlos breites Anwendungsspektrum ab, das für Unternehmen aller Art und Größe interessant ist. Die Pluspunkte auf einen Blick:



- Einbindung: Schnelle, einfache Cloud-Konnektivität für den Datenaustausch zwischen SaaS- und On-premise-Anwendungen



- Integration: Unterstützung komplexer Integrationsszenarien wie beispielsweise PaaS-/Container-Deployments



- Entwicklung: Erstellung ereignisbasierter Microservices und serverloser Funktionen für die API-gestützte Anwendungsentwicklung



"Wir wollten unsere Vertriebsaktivitäten auf zeitgemäße CRM- und Front-Office-Systeme umstellen, um unsere Performance zu verbessern", erinnert sich Steve Titus, Chief Technology Officer von Knowland. "Mithilfe unseres TIBCO Scribe-Partners Orion konnten wir Scribe nutzen, um unser vorheriges CRM-System abzulösen. Dadurch erhielten wir eine 360-Grad-Sicherheit auf unsere Kunden und grenzenlose Konnektivität für unsere Systeme. Durch den geringeren Aufwand für die Dateneingabe und effizientere Verkaufs- und Kundenserviceprozesse konnten wir unsere Produktivität messbar steigern."



"Wir freuen uns ganz besonders darauf, den Besuchern der TIBCO Scribe Conference die neuesten Entwicklungen unserer Integrationslösungen zu präsentieren", erklärt Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice President Product Management bei TIBCO. "Ob benutzerfreundliche Konnektivität, noch mehr Anwendungen oder der einfache Zugriff auf verwandte Funktionen wie API-Management innerhalb der TIBCO Connected Intelligence Cloud: wir bieten überzeugende Lösungen für die Probleme und Herausforderungen, vor denen unsere Kunden und Partner weltweit stehen."



Parallel dazu erhalten die Konferenzteilnehmer auch Einblicke in andere Technologien wie intelligentes, ML-gestütztes Data Mapping auf Basis von TIBCO Project Flogo® oder native, in SaaS-Anwendungen wie Salesforce eingebettete Webkomponenten, die eine noch einfachere Anwendungsintegration erlauben.



Wer nicht persönlich bei der TIBCO Scribe Conference dabei ist, kann sich einen Eindruck von TIBCO Cloud Integration verschaffen. Eine kostenlose Testversion ist erhältlich unter: www.tibco.com/products/cloud-integration



