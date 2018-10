TIBCO feiert den fünften WM-Titelgewinn von Lewis Hamilton mit Mercedes-AMG Petronas Motorsport

TIBCOs Software für Advanced Analytics unterstützt den Formel-1™-Piloten bei seinem erneuten WM-Sieg



(press1) - München, 31. Oktober 2018 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, gratuliert Lewis Hamilton zum Gewinn der FIA Formel-1™-Weltmeisterschaft*. Nach dem Mexiko-Grand-Prix am vergangenen Sonntag sichert sich der Mercedes-Pilot bereits den fünften Siegertitel. Mit dem neuerlichen Erfolg ist Lewis Hamilton erst der dritte Fahrer in der gesamten Formel-1™-Geschichte, der fünf WM-Gesamtsiege aufweisen kann.



"Die Siegesserie unseres Partners Mercedes-AMG Petronas Motorsport ist das Ergebnis von Leadership, Teamwork und Innovation - genau die Werte, denen auch wir verpflichtet sind", erklärt Thomas Been, Chief Marketing Officer von TIBCO. "Besonders wichtig ist es dabei, dass das Werksteam größtmöglichen Nutzen aus den Datenmengen ziehen kann, die während eines Rennwochenendes generiert werden. Erst mit diesen Daten kann es ein Gesamtpaket für optimale Performance schnüren und seine Rennstrategie perfekt auf die jeweilige Strecke abstimmen. Wir fühlen uns geehrt, einen Ausnahmefahrer wie Lewis Hamilton auf dem Weg zum Sieg zu unterstützen und offizieller Teampartner einer so innovativen Organisation zu sein, die immer neue Höhen erklimmt."



Im Rahmen ihrer 2017 begonnenen Partnerschaft entwickelten TIBCO und Mercedes-AMG Petronas Motorsport eine robuste Plattform auf Basis von TIBCO Spotfire® und TIBCO StreamBase®, die dem Rennstall jederzeit wertvolle Einblicke und damit entscheidende Vorteile gegenüber der Konkurrenz sichert - vom Design der Fahrzeuge über deren Setup bis hin zum Verhalten auf der Strecke. Unterstützt durch TIBCO's erweiterter Visualisierungen und die TIBCO-Data Scientists für Advanced Analytics können die Mercedes-Spezialisten fundierte Entscheidungen treffen und ihren Fahrern auf dem Weg zum Sieg das entscheidende Quäntchen an Unterstützung geben.



"Im modernen Motorsport sind Daten eine wesentliche Voraussetzung für fundierte Entscheidungen", bestätigt Matt Harris, Head of IT bei Mercedes-AMG Petronas Motorsport. "Durch die Zusammenarbeit mit TIBCO können wir die ständig wachsende Informationsflut aus den verschiedensten Quellen und Datensätzen zielgenau auswerten, um das Design und die Performance unserer Fahrzeuge kontinuierlich zu verbessern."



TIBCO und Mercedes-AMG Petronas Motorsport werden auch künftig zusammenarbeiten, um die Performance auf Basis von Renndaten weiter zu steigern und die Silberpfeil-Fahrer in der hart umkämpften Formel 1™ -Welt auf Siegerkurs zu halten.



Über Mercedes-AMG Petronas Motorsport



Mercedes-AMG Petronas Motorsport ist das werkseigene Formel-1™ -Team von Mercedes-Benz, das bei der Spitzenveranstaltung des Motorsports antritt, der FIA-Formel-1™-Weltmeisterschaft. Als einzigartige Herausforderung an Mensch und Technik erfordert die Formel 1™ modernste Technologien und Innovationen, leistungsstarkes Management und eine erstklassige Teamarbeit. In einer strapaziösen Rennsaison, die von März bis November reicht und 21 Länder mit ebenso vielen Grand-Prix-Veranstaltungen umfasst, kämpfen die Teams um den begehrten Weltmeister-Titel. Mit fast 1.500 Mitarbeitern an zwei Technologiezentren von Weltrang entwirft, entwickelt, baut und fährt Mercedes-AMG Petronas Motorsport Rennwagen und Hybridantriebe, mit denen Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas ihre Erfolge feiern. Mit dem Gewinn der Konstrukteurs- und Fahrer-Weltmeisterschaften 2014, 2015, 2016 und 2017 konnte Mercedes-AMG Petronas Motorsport neue Maßstäbe für die Hybrid-Ära des Formel-1™-Motorsports setzen. Allein in diesem Zeitraum verbuchte das Team 63 Siege, 122 Podiumsplätze, 71 Pole Positions, 43 schnellste Runden und 35 Doppelsiege in 79 Rennen.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



###



TIBCO, Spotfire, StreamBase, und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



*Vorbehaltlich der offiziellen Bestätigung der Ergebnisse der FIA Formula OneTM World Championship 2018 durch die FIA



