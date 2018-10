CompuSafe gehört zu Deutschlands besten Ausbildern

(press1) - München, 22. Oktober 2018 - Ausgezeichnete Ausbildung für die Experten von morgen: Das Wirtschaftsmagazin Capital und die Personalmarketing-Experten von Ausbildung.de und TERRITORY Embrace küren zum zweiten Mal die "Besten Ausbilder Deutschlands". Mit dem Ergebnis 5 von 5 möglichen Sternen zählt die CompuSafe AG zu den 500 besten Ausbildungsbetrieben deutschlandweit.



"Für eine fundierte Ausbildung im digitalen Zeitalter reicht die Vermittlung von Fachwissen längst nicht mehr aus, auch Soft Skills aus persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen sind elementar", erklärt Ralf Greis, CEO der CompuSafe AG. "Der Wissensaustausch und -transfer hat stark an Bedeutung zugenommen - Berufe werden zunehmend bereichsübergreifend. Unseren Auszubildenden wollen wir genau dieses Spektrum bieten. Wir sind sehr stolz zu den besten Ausbildern in Deutschland zu gehören und fühlen uns dadurch in unseren künftigen Bemühungen bestärkt."



Über 700 Unternehmen haben an der umfangreichen Studie teilgenommen und einen Katalog mit über 60 Fragen beantwortet. "Die Ausbildungsqualität der Unternehmen ist auf einem sehr hohen Niveau - und hat sich noch gesteigert", resümiert Studienleiterin Ana Fernandez-Mühl von TERRITORY Embrace. "Aber die Rekrutierung der Talente ist kein Selbstläufer. Erfolgreiche Unternehmen haben das verstanden. Sie bieten eine entsprechend hochwertige Ausbildung an und sprechen darüber."



500 Unternehmen wurden aufgrund guter Bewertungen in den fünf untersuchten Kriterien Betreuung, Lernen im Betrieb, Engagement des Unternehmens, Erfolgschancen und innovative Lehrmethoden ausgezeichnet.



CompuSafe hat überdurchschnittlich gut abgeschnitten und die Höchstbewertung von fünf Sternen erreicht. Damit zählt CompuSafe zu "Deutschlands besten Ausbildern" und zeichnet sich in diesem Bereich durch hervorragende Leistungen und Top-Qualität aus.



Vom DAX-Konzern bis zum örtlichen Handwerksbetrieb - die Teilnehmer der Studie setzen sich aus allen Regionen und Branchen des Landes zusammen. Dadurch wird jungen Menschen, die auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz sind, eine Orientierungshilfe in der Arbeitswelt gegeben. Mehr Informationen zur Studie sind unter capital.de/beste-ausbilder zu finden.



Hinweis an die Redaktion:



Wenn Sie Interesse an einem persönlichen Gespräch mit Ralf Greis von CompuSafe haben, dann melden Sie sich gerne bei uns per E-Mail an compusafe@eloquenza.de oder telefonisch unter 089 242 038 0.



Über TERRITORY Embrace



TERRITORY Embrace ist eine der erfolgreichsten Agenturen für Employer Branding, Talent Relationship Management und Recruiting. Experten aus HR, Marketing, Kreation und Kommunikation beraten und begleiten globale Unternehmen vom strategischen Aufbau der Employer Brand über die Umsetzung von Kreativ- und Kommunikationskonzepten und Social-Media-Strategien bis hin zur passgenauen Stellenbesetzung. Zu den Kunden gehören führende Arbeitgeber wie die Lufthansa Group, EY, Osram, Deutsche Telekom oder ALDI Süd. Mit reichweitenstarken Jobboards wie Ausbildung.de oder meinpraktikum.de ist TERRITORY Embrace Marktführer im Schüler- und Studierendenmarketing und setzt neue Standards, wie Talente und Arbeitgeber zusammenfinden. TERRITORY Embrace gehört zu TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte.



Über Ausbildung.de



Das Portal richtet sich an angehende Auszubildende, mit dem Ziel, sie bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz zu unterstützen. 2,6 Millionen monatliche Besucher verzeichnet das Portal und ist damit das reichweitenstärkste Ausbildungsportal in Deutschland. Schüler lernen hier die unterschiedlichsten Berufe und Unternehmen kennen, erhalten einen Überblick über ausgeschriebene Stellen und bekommen hilfreiche Tipps rund um die Ausbildung.



Informationen über die CompuSafe AG



Die CompuSafe AG wurde 1989 ursprünglich als IT- Systemhaus gegründet. Heute ist sie ein deutschlandweit agierendes Dienstleistungsunternehmen, das als innovativer Sourcing Partner für IT und digitale Transformation darauf spezialisiert ist, die passenden Ressourcen für die Lösung der Aufgabenstellungen und Herausforderungen seiner Kunden zur Verfügung zu stellen. Mit der bei Mitarbeitern und Kunden anerkannten eigenen CS-Academy als Bestandteil des Sourcing-Portfolios, sichert die CompuSafe den hohen Wissens- und Qualitätsanspruch der Menschen, die mit und für das Unternehmen und seine Kunden arbeiten. Die CompuSafe AG berät Konzerne und führende mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Sie ist Repräsentant der Branche Dienstleister IT-Sourcing und Digitale Transformation im Senat der Wirtschaft Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.compusafe.de



Pressekontakt

eloquenza pr gmbh

Svenja Op gen Oorth / Ina Rohe

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel. +49 89.242038 0

E-Mail: compusafe@eloquenza.de