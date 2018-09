TIBCO verleiht die Trailblazer Awards 2018 an besonders erfolgreiche Kunden

(press1) - Im Fokus steht der vorbildliche Einsatz von TIBCO-Lösungen im Bereich Sport, Transport und Logistik



München, 7. September 2018 - Der weltweit führende Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware TIBCO Software Inc. gab die Preisträger der diesjährigen Trailblazer Awards bekannt. Bei der TIBCO NOW®-Konferenz in Las Vegas wurden Unternehmen geehrt, die mit TIBCO-Technologien besonders positive Geschäftsergebnisse erzielten.



"Die Sieger 2018 sind führend in ihrer Branche und verkörpern das Potenzial digitaler Innovation", sagt Steve Hurn, Executive Vice President Global Sales von TIBCO. "Wir freuen uns, dass wir mit einigen der weltweit fortschrittlichsten Unternehmen zusammenarbeiten. Es ist uns eine Ehre, Kunden auszuzeichnen, die mit TIBCO-Lösungen ihren digitalen Wandel vorantreiben."



Impact Award



Stack Sports (früher Blue Star Sports) erfindet die Art und Weise neu, wie junge Menschen den Sport erleben. Zum Portfolio des Unternehmens gehören benutzerfreundliche Softwarelösungen für die Verbands-, Mannschafts- und Sportlerverwaltung, die von mehr als 50 Millionen Anwendern weltweit genutzt werden. Sein dynamisches Wachstum machte es für Stack Sports immer schwieriger, seine internationale Plattform aus fünf Anwendungen zu verwalten, zu vernetzen und weiter auszubauen. Eine Lösung boten die Integrations- und Messaging-Funktionen der TIBCO® Connected Intelligence Cloud. Sie ermöglichen die schnelle Erzeugung von neuen Services, die Integration der Hauptanwendungen für die Mitglieder-, Registrierungs- und Wettbewerbsverwaltung sowie die mobilen Apps GameDay und Courtside. Da durchkonnte die Einführungszeit für neue Features von einigen Monaten auf wenige Wochen verkürzt werden. Mit TIBCO konnte Stack Sports eine flexible, agile IT-Plattform und -Strategie implementieren, die ein deutliches Plus an operativer Exzellenz, gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und eine individuellere und attraktivere Online-Erfahrung für Millionen Nutzer ermöglichte.



Transformer Award



Der Flughafen Leonardo da Vinci-Fiumicino ist nicht nur die Nummer 1 unter den 20 größten Airports in Europa, sondern auch für die hohe Servicequalität bekannt, die er sowohl Fluggesellschaften als auch seinen jährlich 41 Millionen Passagieren bietet. Um diesen Wettbewerbsvorteil auf Dauer zu halten und neuen Kundenanforderungen zu genügen, startete der Flughafenbetreiber Aeroporti di Roma eine Optimierungsinitiative, in deren Mittelpunkt infrastrukturelle und digitale Innovationen, die intensive Einbindung der Beschäftigten und die kompromisslose Betonung der Servicequalität für die Fluggäste standen. Als Partner für Optimierung und digitale Transformation stellte sich der Flughafenbetreiber TIBCO an die Seite. Mit der TIBCO Connected Intelligence Plattform kann Aeroporti di Roma nun alle Flughafendaten integrieren und korrelieren, um das Kundenverhalten besser zu verstehen, betriebliche Situationen effektiver zu managen und Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Senkung der operativen Kosten verbunden mit der Verbesserung der Kundenerfahrung und der Erhöhung der Umsätze aus dem Retail-Geschäft blieben nicht unbemerkt. So verlieh das führende internationale Rating- und Bewertungsunternehmen Skytrax dem Flughafen den begehrten Status "World's Most Improved Airport 2018". Zusätzlich wurde Chief Information Officer Emiliano Sorrenti für die Realisierung eines vollfunktionalen, vernetzten Flughafens, der die Echtzeitreaktion auf organisatorische Gegebenheiten ermöglicht zum europäischen CIO des Jahres gekürt.



Pioneer Award



Ein führender multinationaler Kurierdienst nutzt die TIBCO Connected Intelligence Plattform, um unternehmens- und weltweite Versanddaten zusammenzuführen und damit detaillierte Echtzeiteinblicke in seine Sendungen zu erhalten. Durch die blitzschnelle Erzeugung von Dashboards können jetzt datengestützte Entscheidungen getroffen werden, die sich direkt in einer effizienteren Ressourcenzuweisung, mehr Agilität und weniger Kosten auswirken.



Visionary Award



Als einer der Weltmarktführer für Sportartikel legt Adidas die Messlatte für die eigene Performance extrem hoch. Da der Konzern über seine zahlreichen digitalen Kanäle näher an seine Kunden heranrücken wollte, benötigte er eine Lösung, die nicht nur den wachsenden Fokus auf e-Commerce, sondern auch personalisierte Kundeninteraktion und Fertigung unterstützen sollte. Durch die Einführung von APIs für eine globale Standardisierung konnte Adidas dank TIBCO eine elastische und skalierbare Umgebung schaffen, in der es innerhalb kürzester Zeit auf neue Geschäftsanforderungen reagieren kann. Die vernetzten Integrationslösungen von TIBCO unterstützten den Konzern bei der Neugestaltung seiner Geschäftsmodelle, die durch disruptive technologische Entwicklungen notwendig geworden war. Damit kann Adidas heute und in der Zukunft marktführende Produkte und Services bereitstellen und seinen weltweiten Kunden eine außergewöhnliche Erfahrung bieten.



