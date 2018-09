TIBCO ehrt innovative globale Partner mit den Partner Excellence Awards

(press1) - Auf der TIBCO NOW in Las Vegas stehen vorbildliche Partner im Rampenlicht



München 6. September 2018 -TIBCO Software Inc. gab die Gewinner der diesjährigen Partner Excellence Awards bekannt. Auf der TIBCO NOW®-Konferenz in Las Vegas ehrte der weltweit führende Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware Partnerunternehmen, die ihren Kunden durch den strategischen Einsatz von TIBCO-Technologien besonders zukunftsweisende Lösungen bereitstellen.



"Uns liegt viel daran, das globale Ökosystem der TIBCO-Partner noch tragfähiger zu machen", betont Jason Johns, Vice President Global Alliances von TIBCO. "Mit den Partner Excellence Awards ehren wir Unternehmen, die TIBCO-Produkte besonders überzeugend einsetzen. Wir gratulieren allen Gewinnern zu ihrem kompromisslosen Engagement für Innovation."



Accenture: Acceleration Partner of the Year



Der diesjährige Partner Acceleration Award ging an Accenture (NYSE: ACN), das auf Grundlage von TIBCO-Produkten und -Technologien einmal mehr innovative Lösungen präsentierte. Die Accenture-Lösungen für Datenintegration, Analyse und Geschäftsprozessmanagement können sowohl on-premise als auch in der Cloud oder in hybriden Umgebungen genutzt werden. In ihrer 13-jährigen Zusammenarbeit ist es TIBCO und Accenture immer wieder gelungen, gemeinsam die Anforderungen ihrer Kunden im Bereich Customer-Intelligence zu erfüllen und Projekte in zahlreichen Branchen zu realisieren, darunter Finanzen, Telekommunikation, Energie, Versorgungsunternehmen, Biowissenschaft und Logistik. Ein besonders überzeugendes Beispiel ist der Einsatz neuer Technologien für globale Lieferketten. Die Auszeichnung 2018 belegt das Engagement, mit dem Accenture und TIBCO Organisationen bei der Schaffung neuer Datenversorgungskettenfür bessere Einblicke und die Realisierung eines intelligenten Unternehmens unterstützen.



Bahwan CyberTek: Strategic Partnership Award



Bahwan CyberTek (BCT) wurde als strategischer Partner ausgezeichnet. Die Geschäftsbeziehung zwischen TIBCO und BCT konzentrierte sich von Anfang an darauf, die Stärken beider Partner möglichst effektiv zu nutzen. Dabei dienen technologische Führerschaft, tiefgehende Branchenkenntnis und ein sich ergänzendes IP-Portfolio als Voraussetzung, um den gemeinsamen Kunden einen entscheidenden Mehrwert zu liefern. Intensiviert wurde diese Zusammenarbeit zusätzlich durch das Konzept der "vernetzten Innovation". Dabei übernimmt BCT die Rolle eines Innovationspartners, der umfangreiche, komplexe und erfolgskritische Lösungen entwickelt und bereitstellt, mit denen Fortune-500-Unternehmen ihre Transformations umsetzen können. Der Strategic Partnership Award zeigt, wie erfolgreich die TIBCO- und BCT-Teams zusammenarbeiten. BCT wird seine Partnerschaft mit TIBCO weiter ausbauen, um auch künftig gemeinsam zu wachsen und den Kunden nachhaltigen Nutzen bereitzustellen.



Behaim IT Solutions: Regional Implementation Partner Award



Behaim IT Solutions (ITS) erhielt mit dem Regional Implementation Partner Award bereits seinen dritten TIBCO Partner Award. Die erneute Auszeichnung spricht für die starke Bindung und dynamische Zusammenarbeit zwischen den Partner-, Sales- und Product-Teams bei TIBCO und ihren Kollegen bei Behaim ITS. Behaim ITS verfolgt konsequent seine Mission, value-added TIBCO-Lösungen bereitzustellen, die weit über die Erwartungen der Kunden hinausgehen. Parallel zur Partnerschaft mit TIBCO stellt Behaim ITS seinen Kunden aus der Energie-, Telekommunikations-, Biowissenschafts- und Produktionsbranche geschäftlichen Mehrwert bereit. Das in Mitteleuropa und Nordamerika aktive Unternehmen gewann bereits 2014, 2016 und 2018 einen TIBCO Partner Award.



CAPIOT: Regional Innovation Partner Award



CAPIOT Software, Inc. durfte sich über den Regional Innovation Award freuen. CAPIOT konnte durch die Kooperation mit TIBCO signifikante Marktpotenziale identifzieren, indem es seinen Kunden eine schnellere Digitalisierung ermöglicht und sich dabei auf das Produktportfolio und Partnerprogramm von TIBCO sowie auf die gemeinsame Projektrealisierung stützen kann. CAPIOT ist ein schnell wachsender, weltweit aktiver Softwareanbieter mit Sitz im kalifornischen Palo Alto. Seine Gründer sind ehemalige TIBCO-Mitarbeiter, die mehr als 15 Jahre lang zur Erfolgsgeschichte von TIBCO beigetragen haben. Innerhalb von nur drei Jahren baute CAPIOT seine Präsenz auf 300 Mitarbeiter in vier Ländern aus und entwickelte ein Portfolio von Geschäftslösungen, das auf Middleware-, Analytics- und KI/ML-Plattformen beruht. Im Zuge gemeinsamer Business-Projekte konnten TIBCO und CAPIOT bereits mehrere Unternehmen auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter begleiten.



Cognizant: Innovation Partner of the Year



Cognizant wurde zum Innovation Partner of the Year gekürt. Als Global Consulting Partner und Empfänger der TIBCO Partner Excellence Awards in den Jahren 2013, 2014, 2016 und 2017 ist Cognizant einer der Champions für digitale Transformation und Innovation. Mit einer TIBCO-Anwenderbasis von über 1.000 Consultants konnte Cognizant in den vergangenen fünf Jahren mehr als 450 Kundenprojekte erfolgreich abschließen. Um den digitalen Wandel voranzutreiben und digitale Erfahrungen auf breiter Front zu ermöglichen, kooperiert Cognizant zurzeit mit über 100 aktiven TIBCO-Kunden aus den Bereichen Bankenwesen, Versicherungen, Einzelhandel, Konsumgüter, Biowissenschaft, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Fertigung und Logistik sowie Touristik und Gastgewerbe.



Infosys: Global Partner of the Year



Für seine erfolgsorientierte Kundenarbeit wurde Infosys mit dem Partner Excellence Award ausgezeichnet. Die strategische Partnerschaft zwischen dem weltweit führenden Anbieter von Consulting-, Technologie- und zukunftsweisenden Services und TIBCO besteht seit mehr als 17 Jahren. Mittlerweile ist Infosys ein globaler Consultingpartner mit überzeugendem Wertversprechen und einem weltweit aufgestellten Serviceteam. Infosys gehört zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern, die auf Basis der wegweisenden TIBCO-Technologieplattformen modernste End-to-End-Lösungen für die digitale Unternehmenstransformation implementieren.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



