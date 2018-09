TIBCO bietet neue Data-Science-Lösung exklusiv in AWS Marketplace an

(press1) - TIBCO Data Science vereinfacht die Kollaboration von Datenwissenschaftlern und ermöglicht schnellere Erkenntnisse



München, 5. September 2018 - Wie der weltweit führende Anbieter von Integrations-, API-Management und Analysesoftware TIBCO Software Inc. meldet, wird das Debüt von TIBCO Data Science in einem Drittanbieter-Cloud-Marktplatz exklusiv in Amazon Web Services (AWS) Marketplace stattfinden. Das in Kürze in AWS Marketplace verfügbare TIBCO Data Science eröffnet Datenwissenschaftlern effiziente Sharing- und Kollaborationsmöglichkeiten unter Verwendung von Big-Data- und ML-Funktionen, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Datensicherheit und Governance gewährt bleibt.



Als Teil der TIBCO Connected Intelligence Cloud kommt TIBCO Data Science ohne komplexe Codierung aus. Auch Citizen Data Scientists können dadurch im Handumdrehen codefreie Workflows entwickeln und die Vorteile von Datentransformation, maschinellem Lernen und einer tiefen Integration mit Jupyter Notebooks nutzen. TIBCO Data Science unterstützt die nahtlose Zusammenarbeit von professionellen und Citizen Data Scientists, Ingenieuren und Geschäftsanwendern und damit die zügige Entwicklung und Realisierung von Ergebnissen. Dies wird u.a. durch das Teilen und Annotieren von Daten, das Setzen von Projektmeilensteinen und das Verwalten von Projektressourcen ermöglicht.



"Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz im weiteren Sinne sind die beiden Ecksteine der Strategie, mit der wir Informationen für den Menschen besser zugänglich und verständlich machen wollen", erklärt TIBCO-COO Matt Quinn. "Durch die einfache Nutzung von TIBCO Data Science beschleunigen wir den Erkenntnisprozess und stellen den Unternehmen eine einheitliche Sicht auf ihre Daten bereit, die neue Geschäftschancen offenbart. Nachdem sich die Datenanalyse in der Wirtschaft immer mehr durchsetzt, bietet unsere Kooperation mit AWS Marketplace das notwendige Instrumentarium, damit sich die Unternehmen im Konkurrenzkampf behaupten können."



TIBCO Data Science erfordert keine Verschiebung der Daten, da ihre Aufbereitung und die ML-Vorgänge direkt innerhalb der nativen AWS-Ressourcen stattfinden, wie z. B. Amazon EMR und Amazon Redshift oder Hadoop/Spark-Cluster und -Datenbanken.



Ausführliche Informationen zu TIBCO Data Science in AWS Marketplace erhalten Sie unter www.tibco.com/products/data-science.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



###



TIBCO und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



PR-Kontakt Deutschland



eloquenza pr gmbh



Susanne Leisten/ Tobias Jost



Emil-Riedel-Str. 18



80538 München



Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0



E-Mail: tibco@eloquenza.de