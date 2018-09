TIBCO LABS: mehr kollaborative Innovation mit Kunden und Partnern

(press1) - München 5. September 2018 - TIBCO Software Inc. gibt den Startschuss für TIBCO LABS™. Das Kollaborationsprogramm des weltweit führenden Anbieters von Integrations-, API-Management und Analysesoftware soll Kunden und Partner aktiv in den Innovationsprozess bei TIBCO einbinden. Das direkt beim TIBCO CTO angesiedelte Programm soll zur Entwicklung wegweisender Lösungen für drängende Probleme beitragen, neue Features präsentieren und frühzeitige Einblicke in neue Technologien wie Blockchain, KI und maschinelles Lernen geben.



Nelson Petracek, Global Chief Technology Officer von TIBCO, ist überzeugt: "TIBCO LABS markiert ein neues Zeitalter der Innovation bei TIBCO. TIBCO LABS gibt unseren Kunden und Partner eine Stimme, so dass sie sich aktiv in die Zukunftsgestaltung der TIBCO Connected Intelligence Cloud einbringen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Ökosystem die nächste Generation praxisrelevanter und wertschöpfender Integrations- und Analyselösungen zu entwickeln."



Die Anregung zu TIBCO LABS kam aus vielen Richtungen, z. B. von TIBCO.next™, dem internen Innovationsprogramm zur Förderung neuer technologischer Ansätze. TIBCO LABS soll Ideen und Vorschläge für mögliche Entwicklungen evaluieren und diese anschließend für die Beteiligung der TIBCO-Kunden und -Partner frei geben.



Erste TIBCO LABS-Projekte:



Project Cloud Conversations: Das Projekt ermöglicht den Nutzern durch Konversationen neue Erkenntnisse indem sie Fragen stellen und so ein tieferes Verständnis ihrer Daten erhalten können. Hinter der Idee steht die wachsende Notwendigkeit der Unternehmen, gigantische Datenmengen auf relevante Informationen hin auszuwerten und ermöglicht es Organisationen, neue Wege für die Datenexploration und -analyse zu gehen.



Project Dovetail: Mangelnde Tools und fehlende Standardisierung erschweren die Entwicklung von Blockchain-Lösungen mit den vorhandenen Technologien. Project Dovetail™ will dieses Problem durch eine grafische Oberfläche für die Modellierung von smarten Verträgen lösen, mit der auch ohne größere Programmierkenntnisse Verträge verfasst, visualisiert, getestet und geprüft werden können. Dabei basiert die Logik auf Low-level-Code, und Verträge können mit geringen oder keinen Änderungen in verschiedenen Blockchain-Stacks verwendet werden. On-chain- und Off-chain-Computation können nahtloser ineinander übergehen, die Dauer bis zur Markteinführung wird verkürzt, und die Gefahr des technologischen Lock-ins wird reduziert. Mit Project Dovetail werden smarte Verträge noch smarter.



TIBCO Cloud My Partner App: Eine bessere Zusammenarbeit von Organisationen und Geschäftspartnern ist die Grundlage für ein starkes Ökosystem, das Innovationen fördert. Mit der TIBCO Cloud™ My Partner App können Unternehmen besser mit ihren Partnern kooperieren, Anfragen zügiger beantworten, Interaktionen reibungsloser gestalten und dabei ihren Entscheidungsprozess schneller und effektiver machen.



TIBCO Cloud Risk Investigation App: Vertrauen und stabile Geschäftsbeziehungen in der digitalen Wirtschaft erfordern neue Wege für den Austausch von Daten und Erkenntnissen mit Kunden, Partnern und Leitungsorganen. Die TIBCO Cloud™ Risk Investigation App bietet Unternehmen eine breite Palette von Funktionen, mit denen sie ihr Risikomanagement verbessern, die Untersuchung verdächtiger Transaktionen beschleunigen und die unternehmensweite Kollaboration intensivieren können.



Weitere Informationen zu den ersten Projekten von TIBCO LABS erhalten Sie auf der Community-Website. Kunden und Partner, die mehr über eine Beteiligung an TIBCO LABS erfahren möchten, wenden sich an ihren TIBCO-Vertreter oder informieren sich unter folgender Adresse: Link.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



