TIBCO stärkt die Connected Intelligence Cloud für grenzenlose Innovationen

(press1) - München, 5. September 2018 – TIBCO Software Inc., erweitert die Funktionspalette seiner TIBCO® Connected Intelligence Cloud (TCIC). Der weltweit führende Anbieter von Integrations-, API-Management und Analysesoftware setzt den Ausbau seines Cloud-Portfolios konsequent fort. Mit den Integrations-, Messaging- und Analytics-Funktionalitäten der TIBCO Cloud™ lassen sich auch die schwierigsten Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich meistern.



Als End-to-end-Plattform für digitale Unternehmen ermöglicht TCIC die Integration heterogener Daten, die Identifizierung operativer Probleme und künftiger Chancen sowie die Verwandlung von Erkenntnissen in gezielte Aktionen. Innerhalb einer einzigen, flexibel gestaltbaren Umgebung werden so die unterschiedlichsten geschäftlichen Anforderungen abgedeckt, von kürzeren Markteinführungszeiten bis zu einer rundum attraktiven Kundenerfahrung.



Mit den Neuerungen und Erweiterungen der TIBCO Connected Intelligence Cloud erhalten die Nutzer individuell anpassbare und einfach zu handhabende Features wie beispielsweise Business Event Processing (BEP), ein durchgängiges API-Lifecycle-Management oder Visual-Analytics-Funktionen.



Neue Produkte in TCIC:



* TIBCO Cloud™ Events: Ereignisverarbeitung für die Cloud

* TIBCO Cloud™ Nimbus®: Intelligente Modellierung von Geschäftsprozessen

* TIBCO Cloud™ Starters: Flexibel anpassbare, funktionsübergreifende Template-Anwendungen; eine Entwicklung von TIBCO LABS™, dem Kooperationsprogramm für Kunden und Partner

* TIBCO Cloud™ AuditSafe (Beta): Cloud-basiertes unverändliches Audit-Ledger auf Grundlage des TIBCO Blockchain-Netzwerks TIBCO Blocklayer™



Erweiterungen zu bestehenden TCIC Produkten:



* TIBCO Cloud™-Integration mit TIBCO Scribe®-Funktionalität: Cloud-basierte Integrationsfunktionen für Unternehmen aller Art und Nutzer der verschiedensten Kenntnisniveaus

* TIBCO Cloud™ Mashery® und TIBCO Mashery® Local: Durchgängiges API-Lifecycle-Management, das in Form von Container-basierten Microservices auch im Rechenzentrum des Nutzers zur Verfügung steht

* TIBCO Cloud™ Live Apps: TIBCO® Live Apps-Assistent mit automatisierter Chat-artiger Benutzeroberfläche auf Grundlage von Amazon Lex™

* TIBCO Cloud™ Spotfire® X: Datenvisualisierung und -analyse mit A(X)-Experience (demnächst erhältlich)



"Für TIBCO wird Innovation angetrieben, indem die Welt der Daten für den Menschen verständlicher wird, nicht einfach darin, den Grad der Digitalisierung immer weiter zu steigern", erklärt TIBCO-COO Matt Quinn. "Mit der erweiterten TIBCO Connected Intelligence Cloud wollen wir eine Enterprise-Plattform bereitstellen, die die Intelligenz der Unternehmen erhöht und die digitale Datenanalyse in ein menschliches Format bringt. Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir uns auf eine nahtlose Nutzererfahrung, kürzere Markteinführungszeiten und die Fähigkeit konzentriert, verschiedene TIBCO-Angebote miteinander zu verknüpfen, um dynamische Geschäftsanwendungen zu erzeugen."



Parallel dazu erweitert TIBCO seine Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) durch eine Reihe von zusätzlichen TCIC-Angeboten in AWS Marketplace™. Dazu zählen Chatbot-Funktionen auf Basis von Amazon Lex, gemeinsam mit AWS veranstaltete Webinare und die Unterstützung der AWS re:Invent 2018 als Diamond-Sponsor.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter http://www.tibco.com.



###



TIBCO, Mashery, Nimbus, Spotfire, Blocklayer, LABS und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und –marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



PR-Kontakt Deutschland

eloquenza pr gmbh

Susanne Leisten/ Tobias Jost

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel.: 49 (0) 89 24 20 38-0

E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.de