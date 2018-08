EINLADUNG ZUR DATASTAX ACCELERATE IM MAI 2019

(press1) - München, 29. August 2018 - DataStax, der führende Anbieter einer verteilten Always-On-Datenbank auf Basis von Apache Cassandra™, kündigt mit der DataStax Accelerate einen wichtigen Termin für Kunden und Branchenexperten an. Als Top-Konferenz zu Apache Cassandra bietet die DataStax Accelerate neben Executive-Vorträgen und technischen Veranstaltungen auch Schulungen, Hands-on-Training, einen Ausstellerpavillon, Networking-Gelegenheiten und zahlreiche Präsentationen von DataStax-Führungskräften, -Kunden und -Partnern.



"Die Cassandra-Entwickler und unsere eigenen Kunden wollen eine Konferenz, die die besten Köpfe und die neuesten Innovationen zu State-of-the-art-Datenbanktechnologien unter einem Dach zusammenbringt. Mit der DataStax Accelerate erfüllen wir ihnen diesen Wunsch", erklärt DataStax President Steve Rowland. "Phänomene wie Hybrid-Cloud und Multi-Cloud zwingen die Unternehmen dazu, Design und Deployment ihrer Transaktionsschicht völlig neu zu definieren. Schließlich entscheiden die darin enthaltenen Daten über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. DataStax Accelerate ist der optimale Ort, um von der Open-Source-Gemeinde, von DataStax und seinen Kunden und Partnern aus erster Hand zu erfahren, wie sich diese Herausforderung effektiv bewältigen lässt."



Die DataStax Accelerate findet vom 21. bis zum 23. Mai 2019 direkt vor den Toren Washingtons im Gaylord National Resort and Convention Center in Oxon Hill, Maryland (USA), statt.



Besucher können sich ab sofort unter https://www.datastax.com/events/datastax-accelerate in eine Teilnehmerliste eintragen. Interessierte DataStax-Partner schicken eine E-Mail an events@datastax.com, um Informationen über Ausstellungs- und Präsentationsmöglichkeiten zu erhalten.



Über DataStax

DataStax unterstützt Right-Now Unternehmen mit der ständig verfügbaren, verteilten Cloud-Datenbank, die auf Apache Cassandra™ basiert und für hybride Clouds entwickelt wurde. DataStax Enterprise ist die Grundlage für Echtzeitanwendungen in großem Maßstab und ermöglicht Endkunden- sowie Unternehmensanwendungen, die reaktionsschnelles und sinnvolles Engagement bieten, egal wo er sich der Nutzer gerade aufhält.



Unser Produkt bietet Unternehmen zudem volle Datenautonomie, so dass sie die Kontrolle und das strategische Eigentum an ihrem wertvollsten Asset in einer hybriden Cloud-Welt behalten können. DataStax unterstützt mehr als 400 der weltweit führenden Marken aus allen Branchen bei der Transformation ihrer Geschäfte durch Right-Now-Anwendungen, die sich auf Unternehmensoptimierung und Kundenzufriedenheit konzentrieren. Für weitere Informationen besuchen Sie DataStax.com und folgen Sie uns auf @DataStax.



