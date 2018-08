CompuSafe auf der Zukunft Personal: Agile Sourcing und moderne Weiterbildungskonzepte

(press1) - München, 28. August 2018 - Die CompuSafe AG, ein deutschlandweit agierender Partner für IT und digitale Transformation, ist als Aussteller auf der Zukunft Personal Europe vertreten. Der Experte stellt am Stand W. 26-15, Halle 2.1 sein individuelles und agiles Sourcing-Konzept vor. Dieses umfasst Lösungen für flexible Personalbeschaffung, digitale Transformation sowie moderne Qualifizierungs- und Re-Qualifizierungsmaßnahmen über die CompuSafe Academy. Die Zukunft Personal ist das Forum für die Welt der Arbeit und findet vom 11. bis 13. September unter dem Motto "work:olution - succeed in permanent beta" in Köln statt.



Der Arbeitsmarkt wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Die Digitalisierung, der Mangel an Fachkräften, aber auch die Veränderungen bekannter Arbeitsmodelle und Berufsbilder sowie Schwerpunktverschiebungen in den Wertevorstellungen jüngerer Generationen stellen Arbeitgeber vor neue Herausforderungen und zwingen sie zum Handeln. Als Agile Sourcing-Experte bietet CompuSafe optimale Lösungen und Ressourcen für die Zukunft der Arbeit.



"Der Treiber hinter dem Konzept Agile Sourcing sind der digitale Wandel und die Zukunft der Arbeit. Gerade vor diesem Hintergrund ist die Zukunft Personal Europe die geeignete Plattform für uns. Hier werden alle wichtigen Themen für die moderne Arbeitswelt fokussiert", erklärt Ralf Greis, CEO der CompuSafe AG. "Es ist längst an der Zeit, dass sich Unternehmen und Führungskräfte in Deutschland mit Themen wie Skills Shift, den Wertevorstellungen der jungen Generation sowie modernen Konzepten für die künftige Personalbesetzung beschäftigen."



Agile Sourcing: Ein Ansatz für mehr Flexibilität



Mit Agile Sourcing bietet CompuSafe Unternehmen einen Ansatz für einen optimalen Mix aus Human Resources, Technologie und Weiterbildung, um komplexe IT-Projekte mit den richtigen Kompetenzen in der richtigen Menge und zum richtigen Zeitpunkt auszustatten.



Neben der Bereitstellung von passenden Personalressourcen aus IT-Experten, arbeitet CompuSafe mit Partnern aus führenden Technologieanbietern zusammen, durch dieses Netzwerk verfügt der Agile Sourcing-Experte über Zugang zu agilen und modernen Lösungen.



Die CompuSafe Academy: Moderner Wissenstransfer



Mitarbeiterentwicklung ist in Zeiten von Fachkräftemangel und New Work wichtiges Instrument. Deshalb sind strategische Weiterbildungskonzepte eine entscheidende Säule des Sourcings. Aus diesem Grund hat die CompuSafe AG 2002 eine eigene Academy ins Leben gerufen. Im Fokus stehen dabei strategische interne Personalentwicklung und der Ausbau von Know-how, Kompetenzen und die Sicherung des Wissenstransfers. Unternehmen bekommen dadurch die Chance, langjährige Mitarbeiter, Neu- und Quereinsteiger für Themen wie digitale Transformation, Datenanalyse oder auch Design Thinking fit zu machen oder auch zu requalifizieren.



Anke Schnitzer, Leitung der CompuSafe Academy, ist überzeugt: "Trotz der Innovationen wie künstlicher Intelligenz, der steigenden Automatisierung und dem Einzug von Robotern in die Arbeitswelt, ist der Mensch das, was zählt. Mit unserem Agile Sourcing-Konzept und der CompuSafe Academy wirken wir nicht nur dem Fachkräftemangel entgegen, sondern stellen den Faktor Mensch im Unternehmen wieder in den Fokus."



Hinweis an die Redaktion:



Wenn Sie Interesse an einem persönlichen Gespräch mit Ralf Greis oder Anke Schnitzer von CompuSafe auf der Zukunft Personal haben, dann melden Sie sich gerne bei uns



Informationen über die CompuSafe AG



Die CompuSafe AG wurde 1989 ursprünglich als IT- Systemhaus gegründet. Heute ist sie ein deutschlandweit agierendes Dienstleistungsunternehmen, das als innovativer Sourcing Partner für IT und digitale Transformation darauf spezialisiert ist, die passenden Ressourcen für die Lösung der Aufgabenstellungen und Herausforderungen seiner Kunden zur Verfügung zu stellen. Mit der bei Mitarbeitern und Kunden anerkannten eigenen CS-Academy als Bestandteil des Sourcing-Portfolios, sichert die CompuSafe den hohen Wissens-und Qualitätsanspruch der Menschen die mit und für das Unternehmen und seine Kunden arbeiten. Die CompuSafe AG berät Konzerne und führende mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Sie ist Repräsentant der Branche Dienstleister IT-Sourcing und Digitale Transformation im Senat der Wirtschaft Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.compusafe.de



