TIBCO präsentiert Edge-Innovationen für Kunden und Partner

(press1) - München, 7. August 2018 - TIBCO Software Inc lädt zur diesjährigen TIBCO NOW® ein. Die Konferenz des weltweit führenden Anbieters von Integrations-, API-Management und Analysesoftware findet vom 4. bis 6. September 2018 im ARIA Resort & Casino Hotel in Las Vegas statt.



Bei einer Befragung durch PwC räumten mehr als 50 % der Executives ein, dass ihnen die Abstimmung von Innovations- und Geschäftsstrategie erhebliche Probleme bereit. Unter dem Motto "Innovation at the Edge" stellt die TIBCO NOW 2018 daher Instrumente vor, die genau diese Probleme angehen und das Innovationsverständnis der Konferenzteilnehmer vertiefen. Anhand von praktischen Anwendungen können sie sich zudem darüber informieren, wie sich die digitale Transformation mit der TIBCO® Connected Intelligence Cloud realisieren lässt, einer einheitlichen Palette von Services und Funktionen, die eine komplett cloudbasierte Nutzererfahrung bieten.



"Angesichts des ungeheuren Innovationspotenzials im Technologie- und Datensektor dürfte fast jedem Unternehmen klar sein, dass dieser Wandel nicht länger ignoriert werden kann", so Thomas Been, Chief Marketing Officer bei TIBCO. "Wer hingegen den Kampf um die Innovationsführerschaft aufnimmt, schafft gute Voraussetzungen für langfristige Konkurrenzfähigkeit. Auf der diesjährigen TIBCO NOW gehen wir der Frage nach, was Innovationsführerschaft genau bedeutet und wie sich mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud die digitale Transformation fördern und innovative Unternehmen schaffen lassen, die KI, IoT und Blockchain gezielt einsetzen, um im Finanz- oder Gesundheitswesen, in der Produktion und in vielen anderen Branchen an der Spitze zu stehen."





Neben Keynotes und Hands-on-Trainings durch TIBCO-Führungskräfte,

Produktexperten und Kunden präsentieren Meinungsführer aus der ganzen Welt neue Features und lassen die Konferenzbesucher vom Executive bis zum Entwickler an ihren Innovationserfolgen teilnehmen.



Konferenz-Highlights:



* Keynote-Präsentationen von Influencern wie Jean Michel Arès (Bank of

Montreal), B. Joseph Pine II (Strategic Horizons LLP) und Peggy A. Whitson,

Ph.D. (ehemalige NASA-Astronautin)



* Keynote-Präsentationen von TIBCO-Führungskräften wie Murray Rode (CEO),

Matt Quinn (COO), Thomas Been (CMO) und Nelson Petracek (CTO)



* Über 100 informelle Gesprächsrunden und Kundendemos von Unternehmen wie

U.S. Bank, University of Iowa Hospitals & Clinics, Beacon United,

CyberLogitec, De WaterGroep und Fannie Mae zum erfolgreichen Einsatz von

TIBCO-Produkten für optimierte Abläufe und mehr Geschäftswachstum



* Hands-on-Training und ausführliche Infos zu innovativen Technologien wie

künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und Internet der Dinge (IoT)



* Networking-Gelegenheit mit Partnern aus dem globalen TIBCO-Netzwerk



Mit der Vergabe der TIBCO Trailblazer Awards werden zudem zum fünften Mal Unternehmen geehrt, die TIBCO-Technologien besonders erfolgreich in ihre strategischen Planungen integriert und praktisch realisiert haben.





Interessenten können sich ab sofort für die TIBCO NOW anmelden.

Ausführliche Informationen finden Sie unter now.tibco.com.



Informationen über TIBCO

Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.





