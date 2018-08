DataStax meldet: Rapid Commerce ist im Azure Marketplace verfügbar

(press1) - München, 06. August 2018 - DataStax und Publicis.Sapient geben die sofortige Verfügbarkeit von Rapid Commerce im Microsoft Azure Marketplace bekannt, einem Online-Store, in dem Anwendungen und Dienste zur Ausführung in Microsoft Azure angeboten werden. Rapid Commerce präsentiert sich als eine Cloud-native, auf Microservices und einer Headless-Architektur beruhende Digital-Commerce-Plattform. Mit dieser Plattform können Publicis.Sapient- und DataStax-Kunden die erstklassige Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit von Microsoft Azure nutzen und gleichzeitig ihr Deployment und Management beschleunigen und rationalisieren.



Rapid Commerce besteht aus einer Sammlung von sofort einsatzbereiten Tools, mit denen der Großhandel schnell und einfach seinen Auftritt auf einer modernen Commerce-Plattform organisieren kann. Rapid Commerce bietet die Agilität, Messbarkeit und Flexibilität, die der Handel benötigt, um über hochgradig personalisierte Commerce-Plattformen in die Right-Now-Ökonomie einzusteigen. Die Vorteile:



o Gewinnung neuer Kunden



o Erweiterung des Produktsortiments



o Verbesserung des Dienstleistungsniveaus



o Verbesserung der Kundenloyalität



o Senkung des Overheads





"Clevere Retailer wissen, dass sie für nachhaltigen Erfolg zwei Dinge brauchen: eine moderne Dateninfrastruktur und eine Cloud- und Mobile-Ready-Architektur, die sich schnell skalieren lässt und fähig ist, die vielen unterschiedlichen Kundenerwartungen zu erfüllen", erklärt Doug Henschen, Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research. "In einer Epoche der digitalen Disruption suchen die Unternehmen händeringend nach Hilfestellung, um auch künftig erfolgreich und innovativ zu sein. Die Anzahl der Lösungen, die Software, Services und Cloud-Infrastruktur zu einem Gesamtpaket bündeln, dürfte daher noch zunehmen."



Auch Matt Rollender, Vice President Global Business Development von DataStax, ist überzeugt: "Rapid Commerce hilft den Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen eCommerce-Anwendungen in einem technologischen Umfeld zu managen, das zunehmend komplex ist und sich immer mehr in die Cloud verlagert. Als zugrundeliegende Datenbank stellt DataStax Enterprise (DSE) kontextbezogene Informationen für Anwendungsnutzer bereit und verwaltet die massiven Datenströme, die aus den verschiedensten Quellen in das System fließen."



"Mit der Rapid Commerce-Lösung und dem dazugehörigen Servicemodell kann der Handel seine digitale Transformation beschleunigen und mit den Erwartungen der Konsumenten Schritt halten, die sich fortlaufend und in atemberaubenden Tempo ändern", bestätigt Sudip Mazumder, SVP und Head of Delivery for Retail von Publicis.Sapient in Nordamerika.



"Im Microsoft Azure Marketplace können unsere weltweiten Kunden schnell und einfach vertrauenswürdige Partnerlösungen finden, erwerben und bereitstellen, die alle für die Ausführung in Azure zertifiziert und optimiert sind", so Sajan Parihar, Director Microsoft Azure Platform bei Microsoft. "Wir freuen uns, die Lösung von DataStax und Publicis.Sapient in unserem wachsenden Ökosystem begrüßen zu können."



Der Azure Marketplace ist ein Online-Marktplatz für den Kauf und Verkauf von kompletten SaaS-Anwendungen und Premium-Datensätzen. Als solcher stellt er den Kontakt her zwischen Unternehmen, die nach innovativen Cloud-Lösungen suchen, und Anbietern von Ready-to-Use-Software.



Rapid Commerce ist ein Gemeinschaftsprodukt von DataStax, das mit seiner verteilten hochverfügbaren Datenbank auf Apache Cassandra-Basis die Right-Now-Ökonomie voranbringt, und dem Marketing- und IT-Beratungsunternehmen Publicis.Sapient.



Rapid Commerce ist ab sofort erhältlich; weitere Details erfahren Sie im Azure Marketplace .



Ausführliche Informationen zur Partnerschaft von DataStax und

Publicis.Sapient erhalten Sie unter https://www.datastax.com/partners/publicis-sapient



Über DataStax

DataStax unterstützt Right-Now Unternehmen mit der ständig verfügbaren, verteilten Cloud-Datenbank, die auf Apache Cassandra basiert und für hybride Clouds entwickelt wurde. DataStax Enterprise ist die Grundlage für Echtzeitanwendungen in großem Maßstab und ermöglicht Endkunden- sowie Unternehmensanwendungen, die reaktionsschnelles und sinnvolles Engagement bieten, egal wo er sich der Nutzer gerade aufhält.

Unser Produkt bietet Unternehmen zudem volle Datenautonomie, so dass sie die Kontrolle und das strategische Eigentum an ihrem wertvollsten Asset in einer hybriden Cloud-Welt behalten können. DataStax unterstützt mehr als 400 der weltweit führenden Marken wie Capital One, Cisco, Comcast, eBay, McDonald's, Microsoft, Safeway, Sony, UBS und Walmart bei der Transformation ihrer Geschäfte durch Right-Now-Anwendungen, die sich auf Unternehmensoptimierung und Kundenzufriedenheit konzentrieren. Für weitere Informationen besuchen Sie DataStax.com und folgen Sie uns auf @DataStax.



