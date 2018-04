CompuSafe zählt zu den besten Arbeitgebern in Bayern

(press1) - Der Münchner Agile Sourcing-Experte wird von Great Place to Work® mit dem Award "Bayerns Beste Arbeitgeber 2018" ausgezeichnet



München, 26. April 2018 - München ist nicht nur die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, sondern ist mit der CompuSafe AG nun auch um einen Great Place to Work® reicher: Der Agile Sourcing Experte zählt zum 2. Mal zu den besten Arbeitgebern in Bayern. Damit stellt das Unternehmen erneut seine Attraktivität und hohe Mitarbeiterorientierung als Arbeitgeber unter Beweis und untermauert diese auch mit den Auszeichnungen als bester Arbeitgeber Deutschlands 2018 sowie der ITK.



"Diese Auszeichnung ist eine besondere Ehre für uns. Sie unterstreicht erneut die Kraft und Stärke unserer Mission, den Mensch als wichtigste Ressource im digitalen Zeitalter in den Mittelpunkt zu stellen", erklärt Ralf Greis, CEO der CompuSafe AG. "Denn heute sind neue hochflexible und konsequent kundenbedarfsorientierte Sourcing-Ansätze und Konzepte entscheidend, um Unternehmen bei ihrem Weg in eine digitale Zukunft zu unterstützen. Wir sehen uns dabei als das Bindeglied zwischen den hochqualifizierten Arbeitskräften und innovativen Unternehmen, um gemeinsam richtungsweisende Ideen zu entwickeln und sie auf den Weg zu bringen."



Laut der anonymen Mitarbeiterbefragung, welche die Bewertungsgrundlage für den Award darstellt, schneidet der Agile Sourcing-Anbieter überdurchschnittlich gut in den Bereichen Glaubwürdigkeit (87%), Respekt (78%), Fairness (88%), Stolz (84%) und Teamgeist (86%) ab. Das Arbeitsumfeld und -klima bei CompuSafe zeichnet sich unter anderem durch einen vertrauensvollen Umgang ohne Kontrolle, eine hohe Fehlerakzeptanz, Selbstverwirklichungspotenzial, eine gute Work-Life-Balance sowie einem fairen Umgang unabhängig von Nationalität und Herkunft aus. Die Gesamtbewertung zeigt, dass 87 Prozent der Beschäftigten davon überzeugt sind, dass die CompuSafe AG ein "sehr guter Arbeitsplatz" ist und 83 Prozent würden den Sourcing-Experten als Arbeitgeber weiterempfehlen.



"Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen", sagte Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland, anlässlich der Preisverleihung.



In Zeiten der digitalen Transformation und des Fachkräftemangels, stellt die CompuSafe AG für Kunden die passenden Personalressourcen aus IT- und Digitalisierungs-Experten mit den erforderlichen Kompetenzen zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Anzahl zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen verfügt CompuSafe über agile und moderne Lösungen, die ebenfalls in das Agile-Sourcing-Konzept einfließen. Darüber hinaus können Mitarbeiter und Kunden durch die CompuSafe Academy von neuen, modernen Weiterbildungs- und Qualifizierungskonzepten profitieren.



Informationen über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen aller Größen und Branchen in rund 57 Ländern weltweit bei der Entwicklung einer guten und attraktiven Arbeitsplatzkultur unterstützt. Neben individuellen Analyse- und Beratungsleistungen zur Weiterentwicklung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Benchmark-Untersuchungen und Arbeitgeberwettbewerbe regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor.



Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln derzeit rund 80 Mitarbeiter. Weitere Informationen sind unter www.greatplacetowork.de verfügbar.



Informationen über die CompuSafe AG



Die CompuSafe AG wurde 1989 ursprünglich als IT- Systemhaus gegründet. Heute ist sie ein deutschlandweit agierendes Dienstleistungsunternehmen, das als innovativer Sourcing Partner für IT und digitale Transformation darauf spezialisiert ist, die passenden Ressourcen für die Lösung der Aufgabenstellungen und Herausforderungen seiner Kunden zur Verfügung zu stellen. Mit der bei Mitarbeitern und Kunden anerkannten eigenen CS-Academy als Bestandteil des Sourcing-Portfolios, sichert die CompuSafe den hohen Wissens-und Qualitätsanspruch der Menschen die mit und für das Unternehmen und seine Kunden arbeiten. Die CompuSafe AG berät Konzerne und führende mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Sie ist Repräsentant der Branche Dienstleister IT-Sourcing und Digitale Transformation im Senat der Wirtschaft Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.compusafe.de



Pressekontakt



eloquenza pr gmbh

Svenja Op gen Oorth / Ina Rohe

Emil-Riedel-Str. 18

80538 München

Tel. +49 89.242038 0

E-Mail: compusafe@eloquenza.de