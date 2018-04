Anerkennung für TIBCO Software im aktuellen Gartner Report "Critical Capabilities for Data Science & Machine Learning Platforms "

München, 23. April 2018 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, schneidet wieder einmal hervorragend ab. Im aktuellen Gartner-Report "Critical Capabilities for Data Science and Machine Learning Platforms" erhält TIBCO-Software die höchste Punktzahl im Anwendungsbereich "Production Refinement".



"TIBCO Statistica steht für eine Form von Smart Analytics, ohne die Data-Science-Initiativen in unserer datengetriebenen Welt keinen geschäftlichen Mehrwert generieren können", stellt TIBCO-CMO Thomas Been fest. "Wir freuen uns sehr über unsere Top-Werte in den Bereichen 'Production Refinement', 'Business Exploration' und 'Advanced Prototyping'. Sie unterstreichen die starke Position von TIBCO Statistica als dynamische, Enterprise-fähige Lösung für die digitale Transformation."



TIBCO Statistica™ beinhaltet Advanced- und Predictive-Analytics-Funktionen, mit denen sich interaktive Modelle erzeugen, neue Einblicke gewinnen und informationsbasierte Entscheidungen treffen lassen. Die Kombination aus integrierten Analyse- und Open-Source-Tools sorgt für Flexibilität und die schnelle Analyse der erzeugten Modelle, so dass im Handumdrehen neue Modelle getestet und erstellt werden können.



Für ihren diesjährigen Bericht untersuchten die Gartner-Experten 17 Data-Science- und Machine-Learning-Lösungen anhand von 15 zentralen Kriterien auf ihre Leistungsfähigkeit in drei verschiedenen Anwendungsbereichen. Ihre Empfehlung: Daten- und Analytics-Verantwortliche, die Data Science und maschinelles Lernen in die Analyse- und BI-Strategien ihres Unternehmens integrieren wollen, sollten "flexible Plattformen bevorzugen, die Open-Source-Technologien unterstützen und integrieren, auch wenn diese Technologien meist mehr Fachkenntnisse (und damit womöglich einen externen Dienstleister) erfordern."



Der vollständige Gartner-Report steht hier zum kostenlosen Download bereit.



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



