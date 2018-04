BlueJeans lanciert ein neues Programm für seine Technologiepartner

Mit den BlueJeans-APIs können Entwickler innovative Integrationen für gängige Apps, Tools und Technologien kreieren



(press1) - München, 03. April 2018 - Blue Jeans Network, Inc., der erste Cloud-Service für die Verbindung von Desktops, mobilen Geräten und Raumsystemen in einer Videokonferenz, gibt den Startschuss für ein neues Technology Partner Program. Das Programm unterstützt innovative Firmen dabei, mithilfe von maßgeschneiderten APIs attraktive Lösungen für die BlueJeans-Plattform zu entwickeln. Die enge Zusammenarbeit mit strategischen Partnern ermöglicht BlueJeans-Kunden entscheidende Fortschritte in Richtung einer zeitgemäßen Arbeitsumgebung, die durch die nahtlose Kommunikation und Kollaboration im gesamten Unternehmen geprägt ist. Durch seine umfassende Hardware-Unterstützung schlägt BlueJeans die Brücke zwischen Video-, Audio- und Webkonferenzen und den Kollaborations- und Messaging-Tools, die zum täglichen Handwerkszeug heutiger Büroarbeiter gehören. Das nun lancierte Technology Partner Program macht die BlueJeans-Plattform noch leichter zugänglich, indem es die Entwicklung und Markteinführung von Lösungen vereinfacht, die den BlueJeans-Kunden eine integrierte und automatisierte Meeting-Erfahrung bereitstellen.



"Das BlueJeans Technology Partner Program ist wirklich einmalig, sowohl wegen der Aufgeschlossenheit seines Entwicklungsteams als auch wegen der einfachen Nutzung seiner APIs", lobt Ruston Vickers, VP Engineering bei Vyopta. "Die BlueJeans-Experten wissen, wie wichtig der Beitrag ihrer Partner für die Optimierung der Meeting-Plattform ist. Das schafft beste Voraussetzungen für eine effektive Zusammenarbeit."



Steve Weinstock, Senior Manager Business Development & Integration Partnerships bei BlueJeans: "Wir kooperieren mit einigen der bekanntesten Unternehmen unserer Branche, die wichtige Produktneuerungen für Marktriesen wie Facebook, Microsoft, Dolby, Samsung, Marketo und Amazon entwickeln. Über unsere APIs erhalten diese Unternehmen nun Zugang zur BlueJeans-Konferenzplattform und helfen uns dabei, ein weit verzweigtes Ökosystem von modernen, einfachen und vertrauenswürdigen Anwendungen aufzubauen."



Aktuell arbeitet BlueJeans mit mehreren Technologiepartnern an der Entwicklung attraktiver neuer Lösungen, in deren Fokus so wichtige Bereiche wie Bildungswesen, Terminplanung, Kollaboration, künstliche Intelligenz und Advanced Analytics stehen. Abhängig von Projektumfang, Anwendungsgröße und anderen Schlüsselfaktoren erhalten die Partner dabei das jeweils passende Maß an Unterstützung bei der Produktentwicklung und Markteinführung. Hier eine kleine Auswahl der derzeitigen Technologiepartner:



* CirQlive stellt Webkonferenz-Integrationen für 90 Prozent der Learning Management Systeme (LMS) im Bildungs- und Unternehmenssektor zur Verfügung. Die CirQlive-Lösungen ermöglichen die einfache Terminplanung, Konferenzteilnahme, Protokolleinsicht und Meeting-Aufzeichnung direkt in der jeweiligen Lernplattform.



* FreeBusy erlaubt die Terminabstimmung mit Anwendern innerhalb und außerhalb des Unternehmens in nur 60 Sekunden. Kernstück der Lösung ist ein Scheduling-Assistent, der mit allen Kalenderanwendungen kompatibel ist, die in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und im Privatbereich verwendet werden.



* Kaptivo bietet ein Whiteboard-Kamerasystem, das die visuelle Remote-Kollaboration verbessert. Der Clou: Inhalte auf beliebigen Whiteboards werden automatisch digitalisiert und live an die Konferenzteilnehmer gestreamt.



* Voicera verknüpft Videokonferenzen und Kollaborationssysteme mit Eva, einem virtuellen In-Meeting-Assistenten, der im Hintergrund zuhört und nicht nur Notizen, sondern auch Protokolle und Transkripte erstellt sowie die wichtigsten Gesprächspunkte zusammenfasst. All dies kann dann bearbeitet und mit anderen Nutzern geteilt werden.



* Vyopta stellt umfangreiche Monitoring- und Analysefunktionen bereit, mit denen Unternehmen die Nutzererfahrung, Akzeptanz und Effizienz der videogestützten Kollaboration verbessern können.



Die wichtigsten Vorteile des Programms lauten:



* Bereitstellung eines Self-Service-Prozesses für die einfache Produktintegration



* Entwicklerunterstützung durch BlueJeans-Experten



* Bereitstellung einer formalisierten Vorgehensweise für die Markteinführung



BlueJeans genießt seit langem einen ausgezeichneten Ruf für die Interoperabilität und Integration seiner Meeting-Plattform mit den Anwendungen, Tools und Technologien, die Teams rund um den Globus für eine produktive Zusammenarbeit nutzen.



Wenn Sie sich für das BlueJeans Technology Partner Program interessieren, besuchen Sie uns unter: https://www.bluejeans.com/partners/become-technology-partner



Ausführliche Informationen zur neuen BlueJeans-Erfahrung finden Sie in unserem Blog unter: https://hub.bluejeans.com/blog/bluejeans-apis-available-via-technology-partner-program



Über BlueJeans Network



BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluejeans.com.



Pressekontakt



eloquenza pr gmbh



Ina Rohe / Svenja Op gen Oorth



Emil-Riedel-Str. 18



80538 München



Tel. +49 89 242 038 0



E-Mail: bluejeansnet@eloquenza.de