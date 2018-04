Geballte Kompetenz für das digitale Marketing: Unic und webalyse formen Joint Venture

(press1) - Aufbau eines Kompetenzzentrums für Digital Analytics, Personalisierung und Marketing Automation



München, 28.3.2018 - Der E-Business-Dienstleister Unic und webalyse, ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Web Analytics und Marketing Automation, bündeln ihre Expertise für digitale Marketing-Solutions und gehen in Deutschland ein Joint Venture ein. Im Vordergrund der Partnerschaft steht der Aufbau eines marktrelevanten Kompetenzzentrums für die Themenfelder Digital Analytics, Marketing Automation sowie Personalisierung in München. Durch die enge Zusammenarbeit entsteht ein Kompetenzzentrum für personalisierte Websites und E-Commerce-Anwendungen auf Basis von marktführenden Software-Komponenten.



"Unser Anspruch ist es, für unsere Kunden nicht einfach BigData zu generieren, sondern Lösungen, die dank Insights Optimierungs-Potentiale erschliessen und damit einen Return-on-Invest liefern", sagt Klaus Völk von webalyse. "Unser Know-How hilft unseren Kunden, ihre Ziele im digitalen Geschäft schneller zu erreichen. Mit dem Zusammenschluss bieten wir eine weitreichende Expertise von der Beratung über den Lösungsaufbau bis hin zur technischen Integration. Wir können damit eine Recommendation Engine oder eine Next-Best-Offer-Solution planen, konfigurieren und in die Web-Plattformen des Kunden integrieren", führt er weiter aus. Im Zuge der Partnerschaft wird webalyse seinen Namen behalten und am Markt in Deutschland als "webalyse - a Unic Partner" auftreten. Das Unternehmen soll weiter ausgebaut und zu einem marktrelevanten Anbieter für Beratungs- und Umsetzungsleistungen in den Themengebieten des Digital Marketing werden.



"Das Digital Business ist schnelllebig, überaus facettenreich und von Innovationen getrieben. Wir investieren in das Joint Venture mit webalyse, um ein klares Zeichen am deutschen Markt zu setzen. Durch die Verbindung unserer über 20-jährigen Expertise mit digitalen Lösungen mit der Kompetenz von webalyse können wir unseren deutschen Kunden rund um Web Analytics, Personalisierung und Marketing Automation herausragende Lösungen bieten", erklärt Gerrit Taaks von Unic. "Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit dem Team von webalyse in unserem gemeinsamen Büro in München, wodurch wir gemeinsam herausragende Lösungen für unsere Kunden konzipieren und entwickeln können. "



Seit 2010 unterstützt webalyse mittelständische und große Unternehmen darin ihre Marketing-, Sales- und Service-Performance im E-Business durch Analysemaßnahmen und Optimierungsaktivtäten messbar zu steigern. Die Beratungs- und Dienstleistungsfirma ist eingetragener Adobe-Partner und verfügt über breites Business- und Branchen-Verständnis im B2B- und B2C-Bereich. Durch das Joint Venture werden die Kompetenzen rund um die Beratung und Entwicklung technischer Lösungen für digitale Analyse auf Basis der Adobe Marketing Cloud und insbesondere Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Adobe Target und Adobe Campaign zusammengeführt.

Diese Kompetenzen ergänzen die von Unic konzipierten und entwickelten Lösungen auf Basis von Software-Partnern wie Adobe, Sitecore und SAP Hybris. Dabei sollen Themenfelder wie Personalisierung, Empfehlungssysteme und Ansätze für Marketing Automation gezielt weiter ausgebaut werden. Unic und webalyse werden in der Konzeption und Umsetzung digitaler Lösungen in Deutschland eng zusammenarbeiten und hierzu auch ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten eng abstimmen.



"Wir freuen uns, unseren Kunden die vereinte Expertise und Leistungsfähigkeit von webalyse und Unic anbieten zu können.", so Klaus Völk, Geschäftsführer von webalyse. "Wir werden unsere gemeinsamen Stärken und das Know-how zu einer einzigartigen Kompetenz für Analytics, Marketing Automation und Personalisierung bündeln und arbeiten bereits erfolgreich an ersten gemeinsamen Kundenlösungen."

Hier finden Sie das ausführliche Interview zum Joint Venture mit Gerrit Taaks, Unic, und Klaus Völk, webalyse:

https://www.unic.com/webalyse





Über webalyse

webalyse ist eine Inhabergeführte Beratungs- und Dienstleistungsfirma mit Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz. webalyse wurde 2010 gegründet, um Unternehmen bei der Planung, Aufbau und Optimierung digitaler Lösungen zu unterstützen und die jeweilige Marketing-, Sales- und Service-Performance durch Analysen und optimierende Massnahmen messbar zu steigern.

webalyse verfügt heute über ein breites Business- und Branchen-Verständnis, sowie die methodischen, analytischen und technischen Kompetenzen, um ihre Kunden durch die digitalen Kanäle an die Spitze ihrer Branche zu bringen.

http://www.webalyse.de



Über Unic

Unic ist ein führender Anbieter von integrierten E-Business-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren und nutzen wir die strategischen Chancen in der digitalen Welt, um eine durchgängige Customer Journey mit einem einzigartigen Erlebnis zu schaffen.

1996 gegründet, entwickeln heute 230 Mitarbeitende in den Bereichen Digital Marketing und Digital Commerce integrierte Lösungen, die das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen. An unseren fünf Standorten in Bern, Karlsruhe, München und Zürich sowie im Entwicklungszentrum in Wroclaw setzen wir uns engagiert für die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden für ihren Erfolg im E-Business ein. Dazu arbeiten die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung und Betrieb Hand in Hand.

Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, Coop, Credit Suisse, Die Schweizerische Post, HORNBACH, JURA, KAISER+KRAFT, Manor, PSD Bankengruppe, SBB, SWISS, UBS und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.

http://www.unic.com



