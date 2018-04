TIBCO Cloud Live Apps ist "Strong Performer" im neuesten Forrester-Bericht

(press1) - Der Cloud-Based Dynamic Case Management Report würdigt die cloudnative DCM-Plattform für ihre herausragende Performance



München, 27. März 2018 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, meldet einen weiteren Erfolg: TIBCO Cloud™ Live Apps wird im Forrester Wave™: Cloud-Based Dynamic Case Management Report vom ersten Quartal 2018 als "Strong Performer" eingestuft. Als integraler Bestandteil des TIBCO® Connected Intelligence Cloud Ökosystems erhielt TIBCO Cloud Live Apps die maximale Punktzahl von 5,0 in den Kategorien Low-Code- und Deployment-Effizienz, geplante Optimierungen, Upgrade-Komfort und Marktstrategie. Wie Forrester besonders hervorhob, entpuppte sich die erst Mitte 2017 lancierte Plattform in wenigen Monaten als "beeindruckendes Beispiel für ein Low-Code-Konzept, das für das Fallmanagement konzipiert wurde und definitiv einen zweiten Blick wert ist."



Über die TIBCO Connected Intelligence Cloud steht den Anwendern eine einheitliche Palette von Services und Funktionen zur Verfügung, die eine komplett cloudbasierte Nutzererfahrung bieten. TIBCO Cloud Live Apps ist eine zentrale Komponente dieses Angebots: eine intuitive und einfach zu nutzende Low-Code-Plattform, mit der Unternehmen und Softwareentwickler in nur fünf Schritten eigene Enterprise-Applikationen erstellen können. Der revolutionäre Ansatz verkürzt die Entwicklungszeit auf wenige Minuten und ermöglicht so die umgehende Reaktion auf neue Geschäftschancen. Ein integrierter "App Dev by Interview"-Assistent, ergänzt durch videogestützte Hilfefunktionen und eine ausführliche Dokumentation, ermöglichen auch Nutzern ohne Fachkenntnisse die einfache App-Programmierung.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass TIBCO Cloud Live Apps als führende cloudbasierte DCM-Lösung gewürdigt wird. Auch dieses Top-Ranking zeigt, dass wir mit unseren fortschrittlichen Produkten und Services den Nerv der Zeit treffen", freut sich Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice President, Product Management & Strategy, TIBCO. "Live Apps genießt schon nach einem halben Jahr eine hervorragende Reputation. Es bietet Citizen Developern eine einfache und doch leistungsfähige Low-Code-Plattform, mit der sie komplexe geschäftliche Problemstellungen lösen können."



Für den Forrester Wave-Bericht "Cloud-Based Dynamic Case Management" wurden die untersuchten Anbieter anhand von 23 sorgfältig ausgewählten Kriterien bewertet. Dabei zeigte sich, dass TIBCO beim cloudbasierten dynamischen Fallmanagement zur absoluten Weltspitze gehört. Bei ihrer Analyse bewerteten die Marktforscher die Stärken und Schwächen der Anbieter in den Bereichen Produktsortiment, Strategie und Marktpräsenz.



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



