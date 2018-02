BlueJeans wird von den Gartner Customer Choice Awards 2018 ausgezeichnet

(press1) - München, 15. Februar 2018 - Blue Jeans Network, Inc., der erste Cloud-Service für die Verbindung von Desktops, mobilen Geräten und Raumsystemen in einer Videokonferenz, wurde bei den diesjährigen Gartner Peer Insights Customer Choice Awards in der Kategorie "Meeting Solutions (Web Conferencing)" ausgezeichnet. Die Gartner-Analysten definieren Meeting-Lösungen als Echtzeit-Kollaborationswerkzeuge, mit denen die Nutzer über ein Netzwerk miteinander interagieren können, um an Teamaufgaben, Präsentationen, Schulungen und Webinaren teilzunehmen.



"Es gibt keine schönere Anerkennung als das Lob unserer Kunden", freut sich John Knightly, SVP Product & Solution Marketing, BlueJeans. "Unsere Mission ist ebenso einfach wie anspruchsvoll: Wir wollen eine universelle Meeting-Plattform zur Verfügung stellen, die den Anforderungen der modernen Arbeitswelt in jeder Hinsicht gerecht wird. Unsere Kunden wissen aus der Praxis, wo die Stärken der BlueJeans-Lösungen liegen. Ihr Feedback hilft uns dabei, ihnen über alle Plattformen und Endgeräte hinweg eine noch bessere Konferenzerfahrung zu bieten, mit der sie ihren ROI, ihre Kollaborationskultur und Produktivität optimieren können."



Befeuert durch die erfolgreiche Integration mit Dolby, konnte BlueJeans seine Kundenbasis im vergangenen Jahr sowohl quantitativ als auch geografisch erheblich ausbauen. BlueJeans Rooms with Dolby Conference Phone verzeichnete bereits in den ersten sechs Monaten eine Nachfragesteigerung um beeindruckende 63 Prozent. Die Begeisterung der Nutzer für die einfache Handhabung und außergewöhnlich klar und natürlich klingende Audioqualität der neuen Meeting-Lösung führt dazu, dass auch die Nachfrage nach den übrigen BlueJeans-Angeboten kontinuierlich wächst. Mittlerweile kommt BlueJeans in mehr als 150 Ländern und sechs Kontinenten zum Einsatz.



Die Gartner Peer Insights stellen zusätzliche vertrauenswürdige Informationen bereit und können so als neues Fundament für den Kauf und Verkauf von Unternehmenssoftware dienen. Auf der Bewertungsplattform von Gartner finden IT-Käufer praxisorientierte Informationen und Rezensionen von IT-Fachleuten, die ihnen bei der Kaufentscheidung helfen können.



Haftungsausschluss



Die Gartner Peer Insights Customer Choice Awards beruhen auf der subjektiven Meinung und Erfahrung individueller Endnutzerkunden, der Anzahl der veröffentlichten Rezensionen auf Gartner Peer Insights und den allgemeinen Bewertungen für einen bestimmten Anbieter (nähere Informationen finden Sie hier). Sie spiegeln weder die Meinung von Gartner noch von dessen Tochtergesellschaften wieder.



Informationen über BlueJeans Network



BlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperabler Videokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden. BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen für Meetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren die Lösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktops oder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellen Webkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation für jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näher zusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluejeans.com.



