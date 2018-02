TIBCO als Leader im Operational Intelligence on B2B-Integration Report ausgezeichnet

(press1) - Unabhängiges Marktforschungsunternehmen evaluiert die



strategischen, digitalen Lösungen von TIBCO



München, 02. Februar 2018 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, wird von Forrester Research zum Leader in The Forrester Wave™: Operational Intelligence For B2B Integration, Q1 2018 ernannt. Im Report erreicht TIBCO in der Kategorie Strategie die höchste Punktzahl unter den bewertenden Anbietern. Forrester nimmt dabei auf mehrere TIBCO®-Tools Bezug, unter anderem TIBCO BusinessConnect™, TIBCO LiveView™ Web und TIBCO Spotfire®. Als Teil der TIBCO® Connected Intelligence Plattform ermöglichen diese Lösungen wichtige Einblicke und erlauben es, auf Basis dieser Informationen in Echtzeit tätig zu werden.



"Forrester stellt klar heraus, dass Unternehmen, die in die digitale Transformation investieren und sich auf eine digitale Operational Excellence sowie auf die Transformation des Ökosystems konzentrieren, zusammenarbeiten müssen, um ihre allgemeine Integrationsstrategie zu verbessern", erläutert Thomas Been, Chief Marketing Officer von TIBCO. "Die Positionierung als Leader in diesem Report unterstreicht erneut unsere Fähigkeiten im Bereich operativer Intelligenz und belegt die Stärke unseres Konzepts, Daten in Echtzeit miteinander zu verbinden und die daraus resultierenden Informationen mit einem Mehrwert zu versehen. Denn das ist meines Erachtens genau das, worum es bei der TIBCO Connected Intelligence Cloud-Plattform geht."



Laut Report kann sich TIBCO vom Umfeld durch "eine End-to-End-Integrationslösung differenzieren, mit der ein B2B-Host seine Geschäftsprozesse durch die Nutzung aller Modi von EDI bis API durchgängig vom Handelspartner bis zu privaten Prozessen integrieren kann". TIBCO erhält die höchstmögliche Punktzahl in den Kategorien Analytik, Performance und Partner-Ökosystem.



The Forrester Wave™: Operational Intelligence For B2B Integration, Q1 2018 analysiert Anbieter von Operational Intelligence-Lösungen für die B2B-Integration. Im Report ermittelt Forrester acht Top-Anbieter, die neben einer Marktanerkennung für B2B-Integration zudem auch über moderne B2B-Integrationstechnologien on-premise und in der Cloud verfügen sowie auf Kundeninteresse stoßen. Dabei lässt der Report Kriterien in den Kategorien aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz in seine Bewertung einfließen.



Mehr Informationen zu den Möglichkeiten der Anwendungsintegration von TIBCO sind hier erhältlich.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



TIBCO, Flogo, Mashery, Mashling, Statistica und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.



