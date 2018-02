SAP Ariba unterstützt führende Lieferketten

München, 01. Februar 2018 - Der Handel ist eine komplexe und vernetzte Interaktion. Dies stellt auch hohe Ansprüche an die Lösungen, mit denen der Handel angetrieben wird. Führende Unternehmen auf der ganzen Welt haben diese Tatsache bereits erkannt: Während des vierten Quartals, das am 31. Dezember 2017 endete, haben sie Lösungen von SAP Ariba und SAP in Anspruch genommen und profitieren jetzt von einer integrierten Plattform, die einen einheitlichen End-to-End-Prozess für die Verwaltung aller Ausgaben und Handelsbeziehungen ermöglicht.



Der vernetzte Ansatz



Wie aus dem aktuellen Bericht von SAP zu entnehmen ist:



In den USA setzt The Coca-Cola Company SAP Ariba als Teil der umfassenden Umstellung auf SAP S/4HANA ein, um eine bessere Kontrolle über die Einkaufsfunktionen sowie Ziele wie Vereinfachung, Standardisierung und Automatisierung zu erreichen.



Die FMC Corporation wählte SAP Ariba und SAP S/4HANA aus, um ihre Geschäftsprozesse zu modernisieren und sicherzustellen, dass FMC für ein künftiges Wachstum optimal ausgerüstet ist.



In Großbritannien entschied sich Standard Chartered für SAP Ariba in Verbindung mit SAP S/4 on HEC, um die Finanz-, Treasury- und Supply Chain-Prozesse des globalen Geschäftsmodells in mehr als 50 Ländern zu vereinheitlichen. Zudem soll der Abschlussprozess durch die Nutzung von Echtzeit-Konsolidierungsfunktionen beschleunigt werden.



In Italien wird Salvatore Ferragamo SAP Ariba zusammen mit anderen SAP-Lösungen, darunter SAP S/4 HANA, implementieren, um die Prozesse der Zusammenarbeit in den Bereichen Einzelhandel, Großhandel, Produktion und Zulieferung zu unterstützen und der Forderung nach schnellerer Innovation und Kreativität in der Produktion und Distribution gerecht zu werden.



In der Schweiz entschied sich UBS für SAP Ariba und SAP Fieldglass. Ziel ist es, eine integrierte Lösung für den strategischen Einkauf und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen anzubieten, die sich nahtlos in die SAP-Systeme integrieren lässt und deren Mehrwert steigert.



In den Vereinigten Arabischen Emiraten entschied sich die Emirates Group für SAP. Sie will dadurch ihre komplette digitale Transformation vorantreiben und eine integrierte Multi-Cloud ERP-Lösung für die Bereiche Finanzen, HR und Einkauf auf Basis der SAP Cloud Platform mit SAP Ariba und SAP S/4 HANA aufbauen.



Das Unternehmen Zhou Hei Ya aus China setzt auf eine Plattform, die eine Integration der End-to-End-Lieferkette und Handelsaktivitäten ermöglicht. Ziel ist es, sich von einem traditionellen Hersteller und Einzelhändler zu einer intelligenten Fabrik - einem neuen Einzelhändler und lebensmittelverarbeitenden Unternehmen mit Omni-Channel-Franchise-Management - zu entwickeln. Dabei setzt Zhou Hei Ya Lösungen von SAP und SAP Ariba ein.



KENGEE wird SAP Ariba und SAP S/4HANA einführen, um den Einkauf zu zentralisieren und sich zu einem effizienten Echtzeitbetrieb auszubauen, der die schnelle regionale Expansion unterstützt.



Und die China Minsheng Bank(CMBC) wird SAP Ariba in Verbindung mit SAP HANA einsetzen, um den Kundenservice und die Zufriedenheit in der Supply Chain Finanzierung zu verbessern.



Mit SAP und S/4 HANA als Kern für die digitale Transformation, können Unternehmen riesige Datenmengen in Echtzeit verarbeiten, sofortige Einblicke erhalten und prädiktive Analysen aufstellen. Dadurch können sie kritische Entscheidungen treffen, Risiken eliminieren und in Echtzeit agieren. Mit der Integration der Lösungen von SAP Ariba können Unternehmen die Einfachheit, Leistung und Geschwindigkeit fördern und mit Kunden, Partnern und Lieferanten auf eine neue und innovative Weise zusammenarbeiten.



Die Welt verbinden



Das Ariba®-Netzwerk ist bereits der größte globale Business-to-Business-Marktplatz der Welt und wächst stetig weiter. Kein anderes Business-Netzwerk verbindet so viele Käufer und Verkäufer für den Handel. Bis zum 31. Dezember 2017 haben sich mehr als 3,3 Millionen Unternehmen an das Netzwerk angeschlossen. Sie nutzen es, um jährlich über $1,6 Billionen im Handel zu tätigen. Allein im vierten Quartal schlossen sich über 132.000 neue Vertriebsorganisationen - oder mehr als eine pro Minute - an das Netzwerk an, wo sie Zugang zu fast 3.000 Angeboten im Wert von mehr als 16,5 Milliarden US-Dollar hatten, die über SAP Ariba Discovery™ eingetragen wurden.



Ein fairer und offener Marktplatz

SAP Ariba macht es diesen Verkäufern weiterhin einfach, sich mit Käufern in Verbindung zu setzen und Geschäfte zu tätigen. Mit Lösungen wie SAP Ariba Light Account können Unternehmen alle ihre Lieferanten digitalisieren und sie in das Ariba-Netzwerk einbinden, wo sie kostenlosen Zugriff auf Bestellungen, Rechnungen und vieles mehr erhalten können. Bis zum Ende des vierten Quartals wurden mehr als 250.000 Bestellungen und Rechnungen im Wert von über 55 Milliarden US-Dollar mit dem Service verwaltet.



"Der Einkauf hat sich stark gewandelt", sagt Barry Padgett, President von SAP Ariba. "SAP Ariba hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, Erfolge zu erzielen. Dazu stellen wir ihnen eine intelligente Plattform zur Verfügung, mit der sie ihre Kosten und Risiken auf einfache und koordinierte Weise managen können."



Weitere Informationen über die Lösungen von SAP Ariba finden Sie unter: www.ariba.com



Mit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, um effiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network entdecken Einkäufer und Lieferanten aus mehr als drei Millionen Unternehmen und 180 Ländern neue Möglichkeiten, arbeiten bei Transaktionen zusammen und bauen ihre Beziehungen aus. Einkäufer können den gesamten Einkaufsprozess steuern und gleichzeitig die Ausgaben kontrollieren, neue Einsparpotenziale erkennen und eine stabile Lieferkette aufbauen. Und Lieferanten können sich mit profitablen Kunden vernetzen und bestehende Geschäftseziehungen effizient ausbauen - das vereinfacht die Verkaufszyklen und verbessert die Bargeldkontrolle auf dem Weg dorthin. Das Ergebnis ist ein dynamischer, digitaler Marktplatz, in dem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1 Billion US-Dollar getätigt werden.



Weitere Informationen über SAP Ariba finden Sie unter http://www.ariba.com



