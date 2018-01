SAP Ariba unter den weltweit besten Lösungen für die Supply Chain Finanzierung

München, 23. Januar 2018 - SAP Ariba gehört zu den besten Supply-Chain-Finance-Lösungen der Welt. Damit wird das Unternehmen zum 11. Mal in Folge von Global Finance im Rahmen der jährlichen Umfrage, die in der Februar-Ausgabe des Magazins veröffentlicht wird, als bester eProcurement-Anbieter ausgezeichnet.



"Dort wo die Digitalisierung die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Informationen signifikant verbessert, wirken sich neue Technologien erheblich auf die Supply Chain aus. Mit den Supply Chain Finance Awards zeichnen wir Marktführer und Start-Ups aus, die mit ihren innovativen Entwicklungen Unternehmen diese digitale Transformation erleichtern und sie auf ein neues Effizienz- und Rentabilitätsniveau heben", erklärt Joseph D. Giarraputo, Herausgeber und Chefredakteur von Global Finance.



Das Global Finance Redaktionsteam zeichnet SAP Ariba als besten eProcurement-Anbieter aus. Neben Bewertungen von Analysten, Führungskräften und Technologieexperten, fließen Marktanteil und globale Reichweite sowie Produktinnovation, Kundenservice, Technologie, Ausführungskompetenzen und kundenspezifische Implementierungen in die Bewertung mit ein.



"In Verbindlichkeiten steckt ein enormer Mehrwert fest", erklärt Drew Hofler, Vice President, Portfolio Marketing, SAP Ariba. "SAP Ariba hilft Unternehmen dabei, diesen Mehrwert zu erschließen, indem wir ihnen die Fähigkeit, die Intelligenz und die globale Reichweite zur Verfügung stellen, um Verbindlichkeiten in strategische Vermögenswerte zu transformieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass uns Global Finance erneut für unsere Bemühungen ausgezeichnet hat."



SAP Ariba bietet ein umfassendes Angebot an Lösungen, welche die Schnelligkeit und Einfachheit von Cloud-basierten Anwendungen mit der Konnektivität und Intelligenz des Ariba ® Network kombinieren. Das Ergebnis: Volle Transparenz sowie Einblicke und Informationen, die Unternehmen zur Transformation ihrer Supply Chain Finanzierung nutzen können. Diese Lösungen werden auf der SAP Ariba Live, der führenden Business-Commerce-Konferenzreihe, die am 5. März im Caesar's Palace in Las Vegas beginnt, in vollem Umfang zu sehen sein. Die Anmeldung zu diesem Event ist ab heute möglich. Klicken Sie hier und registrieren Sie sich für die SAP Ariba Live 2018.



Über Global Finance Magazine



Global Finance wurde 1987 gegründet und hat eine Auflage von 50.050 Exemplaren und Leser in 180 Ländern. Zu den Lesern von Global Finance gehören führende Unternehmens- und Finanzchefs, die für Investitionen und strategische Entscheidungen in multinationalen Unternehmen und Finanzinstituten verantwortlich sind. Global Finance richtet sich auch an 8.000 internationalen Portfolio-Investoren, die für mehr als 80% aller weltweit verwalteten Vermögen verantwortlich sind.



Die Website GFMag.com bietet Analysen und Artikel, welche den Erfahrungsschatz aus 28 Jahren auf internationalen Finanzmärkten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in New York unterhält Global Finance zusätzlich Niederlassungen auf der ganzen Welt. Das Magazin wählt regelmäßig die Top-Performer aus Banken und anderen Finanzdienstleistern aus. Diese Auszeichnungen haben sich zu einem anerkannten Qualitätsstandard für die globale Finanzwelt entwickelt.



Über SAP Ariba



Mit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, um effiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network finden Käufer und Lieferanten aus mehr als 2,5 Millionen Unternehmen und 190 Ländern zusammen, um neue Chancen zu entdecken, Transaktionen gemeinsam abzuwickeln und ihre Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Als Käufer können sie den gesamten Einkaufsprozess verwalten und dabei ihre Ausgaben kontrollieren, Einsparpotenziale erkennen und eine stabile Lieferkette aufbauen. Als Lieferant können sie sich mit profitablen Kunden vernetzen und bestehende Geschäftsbeziehungen effizient ausbauen, um ihre Vertriebszyklen zu vereinfachen und ihre Liquidität in jeder Zyklusphase zu verbessern. Das Resultat ist ein dynamischer digitaler Marktplatz, in dem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1 Billion US-Dollar getätigt werden.



Weitere Informationen zu SAP Ariba erhalten Sie unter www.ariba.com



Über SAP



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP) Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihr Geschäft profitabel zu betreiben. Vom Backoffice bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Filialregal, vom Desktop bis zum mobilen Endgerät -SAP versetzt Menschen und Unternehmen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Rund 345.000 Kunden verlassen sich auf Anwendungen und Dienstleistungen von SAP, um rentabel zu wirtschaften, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Weitere Informationen zu SAP finden Sie unter www.sap.com.



