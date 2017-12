Aerohive(R) beschleunigt das WLAN-Troubleshooting

München, Donnerstag, 20. Dezember 2017 - Der Visionär und Pionier des Cloud-Networking,Aerohive Networks™ (NYSE: HIVE), präsentiert ein neues Toolset für das WLAN-Troubleshooting, das eigens für die Mitarbeiter von IT-Helpdesks entwickelt wurde und ihnen dabei hilft, das Enterprise-WLAN ständig verfügbar und in Bestform zu halten. Basierend auf der granularen, rollengestützten Zugangskontrolle von HiveManager® NG stellt Aerohive den Supportteams eine dedizierte Suite von cloudfähigen Diagnosedienstprogrammen bereit, mit der sie Probleme bei der Client-Konnektivität schnell und einfach identifizieren und beheben können.



Die einzigartige SD-LAN-Architektur von Aerohive ist selbstlernend, selbstheilend und selbstoptimierend. Durch die verteilte Daten- und Steuerebene gibt es weder die Single Points of Failure noch die Engpässe, die mit herkömmlichen Controller-basierten WLAN-Architekturen verbunden sind. Dessen ungeachtet kann es auch im zuverlässigsten WLAN zu gelegentlichen Schwierigkeiten kommen. Auch wenn die Ursache meist ein falsch eingegebenes Passwort, ein fehlerhaft konfigurierter VLAN-Tag für einen Switch-Port oder ein nicht einwandfrei funktionierender RADIUS- oder DHCP-Server ist, machen die Anwender meist das WLAN für ihre Probleme verantwortlich. Aus diesem Grund hat Aerohive eine Lösung entwickelt, mit der IT-Teams die gängigsten Probleme, die in Zusammenhang mit WLANs sowie deren Netzwerkservices und Infrastruktur auftreten, effizient identifizieren, isolieren und zügig beheben können.



Über ein neues Utility-Menü, das zahlreiche Troubleshooting-Tools übersichtlich und intuitiv zusammenfasst, können sie eine Fülle an Tests durchführen, um mit den gewonnenen Daten innerhalb weniger Minuten die Ursache von Client- und Infrastruktur-Konnektivitätsproblemen zu ermitteln. Das umfangreiche Sortiment beinhaltet ein spezielles Tool für das VLAN-Probing, um VLAN-Tags auf ihre Korrektheit und Upstream-DHCP-Server auf ihre Verfügbarkeit zu testen, die Prüfung der RADIUS-Server-Verifizierung, um fehlgeschlagene Authentifizierungsversuche zu überwachen und zu diagnostizieren, sowie simulierte Client-Authentifizierungen, die ohne realen Anwender oder Client auskommen. Nicht weniger nützlich sind das Remote-SSH-Tool, die Geräteortung mittels LED-Tuning und die Möglichkeit, bei Bedarf detaillierte technische Supportinformationen abzurufen.



Mit dem neuen Aerohive-Toolset erhalten Helpdesk-Mitarbeiter und Netzwerkadministratoren wichtige Werkzeuge, um Client-Probleme zügiger und gezielter beheben zu können. Unterm Strich führt dies nicht nur zu einem effizienteren Betrieb der IT-Infrastruktur, sondern auch zu einer besseren Konnektivitätserfahrung und Zufriedenheit der WLAN-Nutzer.



Informationen über Aerohive Networks



Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.



PRESSEKONTAKT



eloquenza pr gmbh

Tobias Jost, Svenja op gen Oorth

Emil-Riedel-Straße 18

80538 München

aerohive@eloquenza.de