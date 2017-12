Mit smarter Bohrtechnologie transformiert Nabors den Energiesektor

(press1) - Als Partner von TIBCO erweitert der globale Experte für Bohrgeräte sein Technologieportfolio und seinen Kundenstamm



München, 18. Dezember 2017 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, kommt auch abseits der IT-Branche zum Einsatz. Dies zeigt die Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Spezialunternehmen für die Erdöl- und Erdgasindustrie, Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), das die TIBCO® Connected Intelligence-Lösungen als Basis für die Echtzeitanalyse seiner Bohrdaten nutzt. Dabei profitiert Nabors nicht nur von der umfangreichen TIBCO-Expertise im Upstream-Geschäft mit Öl und Gas, sondern integriert die ganze Bandbreite des TIBCO-Angebots, einschließlich der algorithmusbasierten Modellierung für die Analyse von Streaming-Daten.



"Industrial IoT (Internet of Things) verändert jede Branche; im Energiesektor äußert es sich z. B. in Form von smarten Bohrverfahren, die wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Nutzen bringen", erklärt Mark Palmer, Senior Vice President Analytics bei TIBCO. "Nabors verfolgt einen visionären Ansatz, bei dem die Echtzeit-Analysedaten der Bohrarbeiten in Modelle einfließen, die mit komplexen Machine-Learning-Algorithmen erstellt werden. Auf Grundlage der gestreamten Daten können dann blitzschnell IoT-basierte Entscheidungen getroffen werden, sobald sich die Bedingungen vor Ort ändern."



Für die innovative Echtzeit-Analyse stützt sich Nabors nicht nur auf seine eigene Expertise und Ausstattung, sondern auch auf Produkte wie TIBCO Spotfire® und TIBCO StreamBase®, um seinen Kunden aus der Öl- und Gasindustrie optimale Serviceleistungen bereitzustellen. Dank der nativen Unterstützung branchentypischer Datenstandards wie WITSML, WITS0 und OSI Pi und einem einfach integrierbaren, algorithmusbasierten Modell, mit dem sich auch proprietäre Algorithmen und hochspezialisiertes Unternehmenswissen nutzen lassen, kann Nabors innerhalb kürzester Zeit maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung stellen.



"Nabors hat sich nichts Geringeres als die Revolution der Bohrindustrie vorgenommen. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine intensive Überwachung und Messung zu transparenteren und besseren Ergebnissen führt. Indem wir Daten erfassen, die bisher nie zur Verfügung standen, können wir fortlaufend Anpassungen vornehmen und die Messlatte für exzellentes Bohren immer höher legen", schildert Sri Valleru, VP und CIO von Nabors Industries, die Motivation seines Unternehmens. "Die Partnerschaft mit TIBCO bringt uns unserem Ziel näher, der führende Anbieter von Datenanalysen für die Öl- und Gasindustrie zu werden."



Mithilfe von TIBCO können Nabors-Kunden ihre Bohraktivitäten optimieren und sowohl Zeit als auch Geld sparen, indem der gesamte Bohrprozess mit intelligenter IoT-Technologie angereichert wird und drohende Probleme bereits im Vorfeld erkannt und behoben werden. Damit unterstützt Nabors eine smartere, auf künstlicher Intelligenz-basierte Energiegewinnung.



Informationen über Nabors Industries



Nabors Industries (NYSE: NBR) besitzt und betreibt einen der weltweit größten Maschinenparks für Bohrarbeiten und ist ein führender Anbieter von Workovers für Offshore-Plattformen in den USA und zahlreichen anderen Märkten. Zum Angebotsportfolio, das Nabors sowohl in seinen eigenen als auch in den Anlagen von Fremdunternehmen bereitstellt, gehören innovative Bohrtechniken und Bohrgeräte sowie Richtungsbohren. Mit modernsten Automatisierungstechnologien und hochqualifizierten Fachkräften setzt Nabors neue Standards bei betrieblicher Exzellenz und treibt die Transformation der Bohrindustrie konsequent voran.



Informationen über TIBCO



Als Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO Connected Intelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und macht Unternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zu Endgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten in Echtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolle Analyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende von Kunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operative Prozesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern. Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahren Sie unter www.tibco.com.



