Mit einer innovativen SD-WAN-Lösung vereinfacht Aerohive(R) die Anbindung von Remote-Standorten an die Zentrale

(press1) - Die softwaredefinierte Full-Stack-Architektur bietet messbar mehr Wirtschaftlichkeit, Kontrolle und Performance bei der Vernetzung von Zweigstellen und Telearbeitern



München, 12. Dezember 2017 - Der Visionär und Pionier des Cloud-Networking,Aerohive Networks™ (NYSE: HIVE), lanciert eine softwaredefinierte WAN(SD-WAN)-Lösung, die speziell für Unternehmen mit einer großen Zahl von Zweigstellen und Remote-Mitarbeitern entwickelt wurde. Um ihre weltweit verteilten Niederlassungen so einfach wie noch nie ins Firmennetz einzubinden, müssen sie lediglich die in der Cloud gemanagte Komplettlösung für WLAN, Switching und SD-WAN-VPN-Routing mit dem bewährten SD-LAN-Portfolio des Innovationsführers kombinieren.



Zu den handfesten Vorteilen der neuen Lösung gehören weniger Kosten und Komplexität beim Netzwerkbetrieb, schnellere Bereitstellungen, ein identitätsbasierter, sicherer Netzwerkzugang, ein effizientes Management des Datenverkehrs auf Nutzer- respektive Anwendungsbasis sowie Routing-Optimierung und automatische Fehlerbehebung. All dies kommt besonders Unternehmen mit zahlreichen Zweigstellen und Niederlassungen zugute. Mit integriertem Cloud-Networking, virtualisierten Netzwerkservices und einer selbstoptimierenden softwaredefinierten Architektur stellt Aerohive diesen Unternehmen eine einfach zu verwaltende und flexible SD-WAN-Lösung bereit, die jedem Nutzer auf jedem Gerät eine sichere, zuverlässige und erstklassige Konnektivität bietet, unabhängig von der Entfernung zur Firmenzentrale.



Die ab Januar 2018 erhältliche SD-WAN-Lösung beinhaltet den neuen, in der Cloud gemanagten XR200P-Router und ein virtualisiertes Layer-3-VPN-Gateway. Zu den Highlights der Aerohive-Lösung zählen:



· Anwendungsbasierte Traffic-Optimierung - Die anwendungsbasierte Traffic-Optimierung identifiziert, priorisiert und limitiert den Datenverkehr im Netzwerk auf Grundlage von Anwendungswichtigkeit oder Bandbreitenanforderungen. Geschäftskritische Unternehmensanwendungen werden über das Firmen-VPN mit höchster Priorität an die Zentrale oder das Rechenzentrum geleitet. Um Verzögerungen bei der Bereitstellung auf ein Minimum zu reduzieren, können die Mitarbeiter an Remote-Standorten direkt auf SaaS-Applikationen zugreifen, die in der Whitelist als ausführungsberechtigt geführt sind. Der übrige Traffic kann über ein als Proxy dienendes Sicherheits-Gateway in der Cloud geleitet werden, um zusätzlich überwacht und validiert zu werden, bevor er an das Endziel durchgestellt wird.



· Always-On-Konnektivität - Das Monitoring der Netzwerktopologie mittels Link State Packets und die automatisierte Fehlerbehebung sorgen für die begehrte Hochverfügbarkeit, indem auch bei Remote-Netzwerken mit weniger hoch priorisierten WAN-Übertragungsstrecken ein reibungsloser Betrieb sichergestellt, die Wegewahl kontinuierlich verifiziert und im Problemfall ein Failover initiiert wird.



· Durchsetzung von Netzwerkrichtlinien - Durch die kontextorientierte Profilierung und eine datenverkehrsbasierte Firewall mit Stateful Packet Inspection (SPI) lassen sich Richtlinien für die Weiterleitung von Datenpaketen schnell und einfach nach Nutzergruppe, Client-Betriebssystem, Client-MAC-Adresse, Client-Standort und Zeitplan zuweisen. Damit ist sichergestellt, dass die Nutzungs- und Sicherheitsrichtlinien der Zentrale an allen Standorten konsequent umgesetzt werden.



· Weniger Kosten und Komplexität - Multipath-Optimierung und anwendungsbasierte Kontrolle des Datenverkehrs verbessern die Netzwerkleistung auf kostengünstigen Breitbandleitungen, so dass teure MPLS-Links ganz oder teilweise entfallen können. Zugleich führen die Cloud-Networking-Plattform und die virtualisierten VPN-Services von Aerohive zu erheblich niedrigeren Implementierungs- und Betriebskosten.



· Schnelle Bereitstellung mit automatisiertem Provisioning - Die SD-WAN-Lösung ermöglicht auch in weit verzweigten Unternehmen ein zügiges und effizientes Rollout, da Erkennung und Provisioning der Endgeräte vollautomatisch erfolgen. SD-WAN-Router können ohne vorherige Konfiguration an die Zweigstellen ausgeliefert werden. Über eine zentrale Cloud-Managementkonsole wendet der Administrator dann die Richtlinien für die Geräteleistung und -sicherheit an, so dass die Router innerhalb weniger Minuten online sind.



· Netzwerkvisibilität und -Reporting auf höchstem Niveau - Ergänzt durch eine umfangreiche Suite von Troubleshooting-Tools, ermöglichen detaillierte Protokolle zu Verbindungen und vernetzten Endgeräten, zur Latenzzeit von aufgebauten VPN-Tunnels sowie zum Datendurchsatz und zur Verfügbarkeit des Netzwerks die proaktive Erkennung und Behebung von Problemen.



· Einheitliche softwaredefinierte Zugriffsschicht - Das zentrale Management von LAN- und WLAN-Richtlinien ermöglicht eine flexibel anpassbare und signifikant einfachere Bereitstellung, Sicherheit und Fehlerbehebung. Die einheitliche softwaredefinierte Architektur stellt sicher, dass die Zugangs- und Backhaul-Elemente des Netzwerks selbstoptimierend, selbstkorrigierend und selbstlernend zusammenarbeiten.



Mit der neuen SD-WAN-Lösung erweitert Aerohive sein Portfolio für softwaredefinierte Zugangsnetze, in dem sich bereits adaptive WLAN- und Switch-Technologien befinden, zu einem Cloud-Networking-Angebot aus einer Hand.



Unter aerohive.com/sd-wan erfahren Sie mehr über die SD-WAN-Technologien von Aerohive.



Weiterführende Kommentare



"Es war unglaublich spannend, die neue SD-WAN-Lösung zu entwickeln, mit der wir dem Full-Stack-Sortiment von Aerohive ein weiteres Element hinzugefügt haben. Aerohive-Kunden können ihre verteilten Standorte nun noch besser miteinander vernetzen und sowohl WANs als auch WLANs nahtlos und effizient verwalten", freut sich Jing Shi, Leiter des SD-WAN-Entwicklungsteams bei Aerohive Networks. "Durch das Traffic-Management auf Anwendungs- und Nutzerebene und die agile Wahl des Verbindungstyps kann unsere SD-WAN-Lösung zu spürbar weniger Kosten, mehr Sicherheit und besserer Konnektivität beitragen. Die von Aerohive entwickelte innovative Cloud-Technologie gestattet Administratoren das effiziente und einfache Deployment, Management und Troubleshooting von Tausenden verteilten Endgeräten über eine einzige, übersichtlich strukturierte Konsole."



Informationen über Aerohive Networks



Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.



